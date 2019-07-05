太美了！ 故宮南院夜間水舞投影秀超震撼

2019-07-05 22:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院兒童創意中心改裝，今天重新開放，民眾可體驗泰國傳統樂舞等主題，南院在戶外園區景觀湖至9月1日還推出音樂水舞秀，晚間還有3D水幕電影，民眾看到直說：「好震撼，太美了！」

故宮南院兒童創意中心新設「泰國傳統樂舞」主題區，以鄭王廟、泰式涼亭為意象，亞洲市集大街、泰國傳統樂器、互動裝置體驗泰式古典舞，亞洲劇場全新拍攝《羅摩衍那》3D動畫影片同步上映。

印度史詩《羅摩衍那》3D動畫影片邀兩度入圍金鐘獎導演劉育樹製作，講述羅摩王子為拯救妻子及正義，與猴神哈奴曼及弟弟羅什曼合作對抗魔王羅波那的精采冒險故事。獲選為故宮南院吉祥物的哈奴曼是猴軍的統帥，也是印度完美忠臣的典範，在印度廣為傳頌，也流傳到東南亞等地，哈奴曼也與「泥土的座標」展件「越南青花加彩猴王」在造型上有相似風采。

戶外園區景觀湖推出音樂水舞秀及3D水幕電影，平日下午2點30分、假日上午10點30分起至夜間9點30分，整點及半點演出5分鐘的音樂水舞秀；夜間6點30分至9點30分3D水幕投影，展演南院吉祥物哈奴曼循著藏寶圖在青花瓷叢林及異國城市探險的故事，每半小時一場，每場23分鐘；活動期間遊客中心前邀嘉市傳統文化與技藝協會新住民擺設美食攤位。

故宮南院國定假日及例假日免費參觀至8月31日，園區內接駁車免費、團體大巴士開放直接入園靠館下客，到8月31日天天延長開館，參觀時間從上午9點至下午6點，歡迎民眾到南院看展。

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