西南風持續影響 中南部未來一週天氣不穩

2019-07-05 21:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣不穩定！中央氣象局預報指出，西南風影響的天氣型態將持續，南部不穩定天氣可能要維持1週，中部以北天氣大致穩定，近山區則需要注意午後雷陣雨，總體而言高溫可達33至35度以上，天氣多變請民眾留意。

氣象局指出，中國長江一帶有梅雨鋒面，雖然對台灣不會有太多影響，但也形成西南風環境，造成天氣不穩定狀況，預估到下週五之後，西南風可能才會有減弱狀況。

至於各地詳細天氣情形，氣象局說，整體降雨是由北往南遞增，南部地區天氣非常不穩定，可能不時有短暫局部大雨或豪雨；中部地區則是可能有局部陣雨或雷雨；其他地區大都相對穩定，是多雲天氣，山區附近可能會有午後雷陣雨。不過須特別注意的是，明天北部地區及澎湖、金門、馬祖受到北方雲系影響，易有局部短暫陣雨或雷雨。

在溫度方面，氣象局表示，各地高溫都在33至35度間，下雨時間較多時高溫可能下滑到30至32度，台東及花東縱谷則有焚風發生機率，高溫可能飆上36度，民眾必須注意。

對於台灣周遭是否有颱風，氣象局表示，未來1週目前看來沒有明顯的低壓及颱風發展，氣象局會持續觀察。他也提醒，西南風影響期間天氣多變，遇到大雨時，也可能伴隨強陣風及雷擊，民眾出門要小心安全。

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