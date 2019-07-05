加油員狂問「找多少」讓黑絲妹傻眼 網友看圖秒懂原因

2019-07-05 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友日前騎車去加油，拿錢給加油員找錢後，對方卻猛跳針問「要找妳多少？」還問「找妳這樣對嗎？」讓她傻眼「到底誰找誰錢啊！」但不少網友看完原PO貼出的「黑絲美腿」照後，也立刻秒懂加油員跳針的原因。

一名女網友近日在臉書《爆廢公社二館》表示，她去加油時，跟加油站員工說「95加滿」，最後一共加了135元，於是她拿出一張500元紙鈔結帳，沒想到加油員竟連續跳針2次「要找妳多少？」還問說「找妳這樣對嗎？」讓她傻眼又無奈，

這名女網友氣呼呼地說，「想跟我聊天請別用這種方式，小姐姐我脾氣不好，聽到他問我時瞬間脾氣上來，到底誰找誰錢啊！」但也笑說，「好啦其實是自己數學也不好被逼問所以森77」。

文章曝光後引發網友熱烈討論，許多人看到原PO纖細美腿配上黑色絲襪照片後，也都明白為何加油員會不斷跳針，留言笑稱「這腿，我也會多問點」、「我看到黑絲腿應該也會忘了如何計算」、「可惡...我也想找你。」、「如果我是加油員會說，小姐這邊加油超過一百加油員要請吃飯......今晚有空嗎？」、「男生的眼睛是雷達，看到長腿絲襪短裙正咩，誰還記得加多少油」。

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