國中生扛62環保杯訂飲料！店家感動：環保不能少數人做

2019-07-05 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕隨著環保署「內用限制一次用吸管」政策7月上路，基隆一家飲料店PO文分享，上個月有國中生自備62個環保杯訂飲料，令他們相當感動，「環保意識的抬頭，不能只有少數人努力就好，生活環境是你我共享的。」

臉書專頁「廖媽媽珍珠奶茶專賣舖」2日發文分享，台北龍門國中學生6月14日預計到和平島淨灘，並自備62個環保杯要外帶飲料。雖然活動因下雨取消，孩子們還是帶走飲料，並且「全部不需要一次性塑膠吸管」。

店家說，這筆62杯的訂單，重點不在於他們省去多少紙杯、封口膜、吸管、塑膠袋，而是驗證「習慣能從小養成」，以及學校傳授環保意識後，可以影響多少學生，影響多少身邊的家人朋友？

手搖飲料店雖然不在新規範內，廖媽媽珍奶舖也備有塑膠吸管，但看見越來越多客人自願帶環保杯、環保提袋、環保吸管，店家「很謝謝很感動」，也呼籲大眾「環保意識的抬頭，不能只有少數人努力就好，生活環境是你我共享的」、「你能做的比你想的還多」。

店家也提醒，一個塑膠袋一塊錢很便宜，但希望購買塑膠袋的朋友們能多多重複使用，「積少成多的概念大家都知道」；另外，也建議大家帶「杯口大一點」的瓶子，方便工作人員置入珍珠。

環保署「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」本月1日生效，規定政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4類對象，不得提供內用者「一次用塑膠吸管」，違反者第1次勸導，第2次起處新台幣1200元至6000元罰鍰。不過目前塑膠吸管用量大的手搖飲料店並不在規範內。

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