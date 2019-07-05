憂強降雨積淹水 侯友宜視察排水改善工程

2019-07-05 20:07

〔記者何玉華／新北報導〕近日暴雨常造成低地積水為患，新北市長侯友宜今天視察淡水3處之前曾積水的區域，水利局簡報指出，之前完成的排水改善工程，已在近幾次的豪大雨中發揮功效，及時宣洩排水，在雨勢減緩後，積水就逐漸排除。

侯友宜分別前往淡水區中山與中正路口、淡金路與中正東路2段5巷口、中正東路二段179號等3處視察，指示水利局在維護既有設施及積極改善外，應在各豪雨發生過後進行滾動式檢討，以確保排水設施確實發揮功效。

水利局表示，2018年已完成「淡水區中山路、中正路口周邊排水改善工程」、「淡水區中正東路二段179號前排水改善工程」及「淡水區中正東路二段排水改善工程（竹圍高中前分流工程）」等，以降低短延時強降雨造成地區排水宣洩不及情況發生，經歷今年5、6月豪大雨，上述改善工程確有發揮功效

此外，水利局指出，5月28日豪大雨造成淡水區淡金路道路側溝無法負荷大量排水傾洩，形成黃泥水漫流及積水情形，幸經前一週的豪大雨後，立即在中央分隔島增設8處洩水孔，並將淡水輕軌下方的集水坑淨空兼當滯洪空間，因此在大雨減緩後，積水即排除；後續除落實排水設施維護外，將再辦理「淡水區淡金路（中正東路二段5巷口）排水改善工程」，進一步改善積水情形。

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