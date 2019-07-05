農糧署長放利多救筍價 筍農全場歡呼

2019-07-05 19:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕筍價低迷，尤其是帶殼麻竹筍「桶筍」價格直落，農糧署長胡忠一今天下午專程到古坑產地當場宣布收購地板價每公斤8.5元，加工廠每收購1公斤就補助1.5元，以穩定收購價為筍農解套，贏得全場歡呼。

7月起是麻竹筍盛產期，因價格低迷，每公斤最少要9元成本帶殼麻竹筍，目前桶筍加工廠收購價只有7元，外傳還可能低到6元甚至5元，筍農憂心忡忡。

立委劉建國今天下午特別邀請胡忠一、中區分署長王安石等人到古坑鄉農會咖啡工廠和農民座談，有鑑於古坑是全台麻竹筍種植最大生產地，面對筍價低迷不振，希望農政單位能幫助農民度過難關，雲林縣議員張庭綺、古坑鄉長沈勝騰、古坑前鄉長黃意玲、古坑永光村長賴茂行、永昌村長李裕驊及百餘名筍農都到場。

胡忠一表示，根據統計，全國麻竹筍種植面積約1萬2000公頃，古坑種植面積約3000公頃，是全國種植麻竹筍面積最大的鄉鎮，為解決筍農的生計，經過調查後，宣布自今天起收購帶殼麻竹筍的加工廠，完成縣府登記作業後只要每公斤以8.5元以上收購，每公斤就由政府補助1.5元，並呼籲若農民的麻竹筍品質良好，盼業者能提高收購價碼，收購總數量為3000公噸。

筍農陳國朝當場指出，今天上午他賣了700公斤帶殼麻竹筍都只賣到7元；另有筍農林慶祥指稱若收購量超過3000公噸，如何是好？黃意玲也以麻竹筍曾是古坑的驕傲，請農政單位協助產業升級，劉建國當場質詢胡忠一怎麼辦。

最後胡忠一結論，今天起只要農民已賣出或繳交加工業者未達8.5元者，備齊交易收據，將由農糧署補足；至於超過3000公噸的部份，農糧署以收購至9月30日為基準日，沒有收購數量上限，全場農民鼓掌叫好，頻頻感謝農政單位及劉建國。

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