宜蘭童玩節宜蘭縣民搶先體驗 感想是...

2019-07-05 20:09

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭國際童玩藝術節將在名天登場，縣府今下午開放宜蘭縣民免費入園體驗，提早為童玩節暖身；有宜蘭高中學生體驗過後，直呼「好玩！」，夏天玩水就是「爽」，不過水柱太強，眼睛被噴得睜不開；但也有學生認為，東西賣太貴，份量又少，對此；縣府表示，會跟廠商了解狀況。

每年在冬山河親水公園舉辦的童玩節，今年邁入第24年，今下午3點前，入口處就人滿為患，試玩提早半小時開始，17分鐘就湧入3000多人，預估晚上閉園前，入園人次可望突破萬人大關。

童玩節園區規劃5大水域活動主題，有蝶蛹噴泉、蝶漾水滑道、睛彩水舞台、蟲蟲大冒險、迷霧幻蝶等，各有不同體驗。

有宜蘭高中應屆畢業生指考結束後，今相約多名同學專程到場體驗；石姓高中生說，今年活動設施新穎，非常有質感，即使很多人在同一水池，水質也相當乾淨。

至於體驗滑水道設施感想，他則說，因為不小心被水嗆到，怎麼下來的全忘了。壯圍國中陳姓國中生，今與8名國中同學搶先體驗，他說，很多設施都是新設，與往年不同，很棒又好玩。

除遊樂設施外，園區也設有餐飲櫃台，但陳姓國中生認為東西「太貴」；他舉例，茶葉蛋一顆15元、薯條1小碗就要60元，份量小，也不好吃，希望再做調整。

縣府回應說，今年餐飲櫃台價格與去年一樣，份量問題會跟廠商了解後改進。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法