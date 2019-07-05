郭董摯友宣明智霸氣豪撒5000萬元 原來是為了…

2019-07-05 20:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕人稱「郭董」的國民黨總統黨內初選參選人郭台銘，其摯友聯電榮譽副董宣明智，今天在建國科技大學宣布啟動「青年精準就業計畫」，第1期將投入5000萬元資金，讓1000位畢業生接受3個月的計畫課程後精準對接優質企業，順利找到工作，做到教學與就業無縫接軌。

進入畢業生求職旺季，為了解決青年世代的求職煩惱，宣明智繼昨天在新竹中華大學宣布啟動「青年精準就業計畫」後，今天來到彰化市捎來好康的訊息，宣明智和校長江金山簽請合作協議，雙方將共同打造青年精準就業合作平台，協助青年順利找到理想的工作。

校方知道宣明智和郭台銘私交甚篤，學生們在活動會場運用鴻海科技公司贈送給學校的第5代畫圖機器人，為宣明智繪製人像，宣明智鼓勵學生踴躍參加就業計畫，未來能順利找到理想的工作。

主計總處統計數據顯示，20歲到25歲初次尋職青年的失業率高達12%，平均要花半年時間才能順利就業。

「青年精準就業計畫」整合各方產學資源，打造「全程免費、最擬真之專業職前訓練、保證直接對接優質企業」的亮點課程，課程包括專案管理、人際溝通表達、勞動權益等基本訓練，再按職能分流，規劃工程、行政財務、業務採購等專業分科訓練，讓學生能提早做好身心狀態與專業能力的準備。

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