商標戰再起！「武昌街老天祿」告贏「上海老天祿」第二代

2019-07-05 19:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕以滷鴨舌聞名的「武昌街老天祿」，指控祿大食品負責人周映明，打著「上海老天祿」第二代為廣告宣傳，並在網頁放置武昌街店面照，另還在距離「武昌街老天祿」店面60公尺處，與金饌企業社合作，在金饌店面以「上海老天祿」為商標賣滷味，易使消費者混淆滷味商品出自「武昌街老天祿」或彼此有加盟關係，提告侵權，智慧財產法院今判「武昌街老天祿」勝訴，仍可上訴。

祿大食品負責人周映明主張，「上海老天祿」創辦人蔡毓根因戰亂而於1949年隨政府來台，當時與親戚紹東壽約定由蔡毓根負責食品製造，紹東壽負責店面管理經營，分工但共同合夥經營糕餅生意，並以「老天祿」為名對外營業。1951年間，兩人協議分家經營，蔡毓根自行經營「老天祿食品號」，而紹東壽則自行經營「老天祿食品行」，因兩人對外營業所使用名號均為「老天祿」，常會有客戶混淆，因此蔡毓根在老天祿招牌上方加上「上海」2字，以示區別，並於1966年間登記成立「上海老天祿食品有限公司」（成都路上海老天祿），「武昌街老天祿」則是1980年間謝玉泉向紹東壽購買「老天祿食品行」，並註冊「老天祿」等商標（武昌街老天祿）。

周說，她是蔡毓根的長媳，老公長期都在「上海老天祿」協助父親經營，並曾掛名過「上海老天祿」的負責人，夫婦都曾在「上海老天祿」任職，後獲公公首肯得以「上海老天祿第二代自創品牌」的名義進行創業，2010年創立祿大公司營業迄今。

周強調，所用文字皆為「上海老天祿第二代自創品牌」或「上海老天祿第二代的店」，意在表彰是「上海老天祿創辦人的第二代」，技術傳承自「上海老天祿老店」，並非將「上海老天祿」作為商標使用，謝玉泉任意擷取其中「老天祿」3字，全然忽視「上海老天祿」與「老天祿」本為完全不同的商家名稱，及雙方已分別各自在台灣經營70年。

周表示，在台北車站及松山車站櫃位的主要招牌及立牌，主要版面及醒目處均為「祿大」及「廚師圖案」，側邊或下方才輔以小字表述「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」等文字，並無侵害「武昌街老天祿」商標權，且「上海老天祿」商標註冊在「武昌街老天祿」之前，為善意先使用，網路銷售則是合作商家誤植商標，現已改善。

金饌則說，店內滷味、糕餅都標示「祿大」2字，下方所顯示的「上海老天祿第二代自創品牌」是說明祿大滷味糕餅的歷史，符合商標法規定。

法官認為，最具識別性的「老天祿」3字，亦被消費者誤認與「老天祿」商標有關，祿大已侵害「老天祿」註冊商標；加上周女舉證「上海老天祿」商標先使用於糕餅、糖果等，並無先使用於滷味商品的事證，因此不認為屬於善意使用，判祿大及金饌文宣不得再使用「老天祿」相關商標，且須銷毀已使用該商標的廣告看板、立牌及產品包裝盒等。

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