環保署電動機車新購補助明年退場 「汰舊換新」最高補助5000

2019-07-05 16:45

〔記者劉力仁／台北報導〕老舊機車趴趴走，排放廢氣對空氣品質影響大，環保署正研擬補助明年購買重型電動機車、最新環保標準的七期重型燃油機車，每輛5千元，但車主一定要「汰舊換新」，單純購買新車不補助。

環保署副署長沈志修強調，補助方案正在研擬中，目前規劃車主淘汰1到4期的舊機車，換購符合最新環保標準的重型7期燃油機車或電動機車，明年補助5千，輕型補助3千；後年補助重型3千元、輕型1千元。

目前環保署、各縣市政府、經濟部工業局各有補助方式，預估明年購買汰舊換新購買新車，可以省下2到3萬元。

二行程機車因引擎設計容易因燃燒不完全造成空氣污染，碳氫化合物（ HC ）方面，二行程機車污染度為四行程機車之17至18倍，一氧化碳（ CO ）約為2倍。

因為預算有限，環保署表示，補助金額採逐年遞減，今年淘汰二行程機車補助金額有500元，淘汰二行程機車並新購電動二輪車視車種補助3千至5千元，新購電動二輪車視車種補助1千元至3千元，地方政府亦提供加碼補助。

環保署空保處表示，4月份曾修正發布「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」 ，但民眾多集中於年底報廢與回收二行程機車，造成回收商未能於同年底完成車體回收，修正為申請補助者，以完成報廢日期為準，促使車主儘速報廢。

另為避免二行程機車因缺乏定檢紀錄，造成車主無法獲得補助影響汰換意願，也刪除須有檢驗紀錄始能申請補助之規定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法