新手消防員成功完成接生任務 母子均安

2019-07-05 22:36

［記者洪美秀／新竹報導］現代版另類接生產婆！新竹市消防局隊員劉得生、李柏毅2人日前清晨接獲通報，指有產婦急產需救護，2人衝進民房時，22歲的年輕媽媽已在浴室產下男嬰且胎盤已脫出，2人見狀緊急接過男嬰，並以吹痰球暢通寶寶的呼吸道，隨後將母子送醫，母子均安，2名年輕消防隊員過去並無接生經驗，對成功完成新生命救援任務都很感動。

新竹市消防局表示，22歲的楊姓產婦懷第4胎，日前清晨5點半，感覺腹痛以為吃壞肚子，結果上廁所時羊水破裂，隨即產下男嬰，先生見狀趕緊打119求助。而消防隊員劉得生和李柏毅獲報趕到現場，已聽到男嬰哭聲，馬上接手檢測寶寶呼吸、血液循環，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，再用治療巾為嬰兒擦拭及包覆嬰兒以防失溫，最後以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道，且將產出的胎盤適當處理，順利將母嬰送達新竹國泰醫院。

其中隊員李柏毅才畢業1年和年資4年的劉得生都沒有接生經驗，劉得生表示，在路上時他不斷翻著腦海中的教科書，並回想過去的訓練，2人也很有默契的互相討論到場該做什麼。一踏入門口就聽到嬰兒的哭聲，讓2人先鬆了一口氣，哭代表嬰兒已會自主呼吸，接著進入浴室內，一個嶄新的小生命正在母親懷裡嚎啕大哭。2人先評估嬰兒的外觀、循環及呼吸，並由李柏毅替小嬰兒抽吸口鼻避免吸入羊水或黏液造成呼吸道問題，給予保暖以免小嬰兒失溫。

之後得知，年輕小媽楊小姐是第4胎，因夜半腹痛，以為是腸炎，沒想到是寶寶急著報到，才會臨時生產；隨後2人順利將母嬰送達新竹國泰醫院完成任務，心中的忐忑不安也轉變為喜悅，也為自己的消防生涯多添上一筆成就！

隊員李柏毅說，這是第1次協助孕婦接生，一開始很緊張，過去曾出勤OHCA案件、心肌梗塞等須立即急救的案件，但都沒接生案件這麼緊張，幸好到場時寶寶已有自主呼吸，協助嬰兒暢通呼吸道與胎盤處置後，順利完成救護任務，很是感動。

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