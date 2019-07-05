教團籲政府終止私校廉價辦學 盼召開高教國是會議

2019-07-05 17:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕全國私校工會逾百人今赴教育部外，重申私校困境，面對沉痾呼籲政府應終止私校廉價辦學，挹注更多資源外，也盼召開高教國是會議，重新定位未來發展；在野立委也赴現場，坦言私校法修法遭冷凍3年，籲執政黨正視。

私校工會理事長尤榮輝表示，私校負擔全國7成大專生、4成6高中職生，每年照顧122萬名學生，但私校卻長期受到歧視，未獲政府與社會重視，高教資源挹注不平均，私校教師待遇更比不上公校，再加上少子化使許多私校財務困境，逼退教師時有所聞外，如今必須團結起來。

私校工會今號召逾百人，上午齊聚教育部門外，面對自身權益受影響，高喊：「私校停止廉價辦學」、「召開高教國是會議」等，並點燃蠟燭，象徵替私校點燈，籲政府徹底檢討高教政策。

面對私校困境，東海大學教授林騰鷂說，早期投書認為私校有三害：董事會、立委跟教育部，將私校法亂修，更在前總統陳水扁時代，讓私校董事可領薪、放寬私人興學，直批「私人教育已亡國」，籲法制改革。

前世新大學校長賴鼎銘也認為，要點燃私校董事的公益心、私校管理階層的感恩心、私校教師的慈悲心、私校學生的學習心，以及教育部的關照心等，才能幫助私校改善。輔仁大學教授戴伯芬說，私校師痛苦不堪，高教資源分配扭曲，私校師淪孤兒，私校學生也備受歧視。

立法委員柯志恩、黃國昌、徐永明等人也到場聲援私校，坦言私校問題曾在2016年在立法院提出私校法修法，已通過一讀程序，但卻在黨團協商遭冷凍3年，連排入院會二讀都無法，直言慚愧，盼執政黨正視，當為則為，莫讓私校修法遙遙無期。

教育部高教司副司長梁學政說，教部一向正視教師工作權益以及學生受教權，但私校困境項目多、層面廣，部分改革還包含勞動法規的適用，如公保、勞保年資合併、私校資遣適用勞基法等，已由勞動部提出修法，未來也將努力改善，祭出更大努力，改善私校環境。

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