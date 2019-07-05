醫病》孩子張口才能呼吸 竟是腺樣體肥大

2019-07-05 16:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕6歲男童王小弟活潑好動，但平常老是鼻塞打噴嚏，睡覺時還會打鼾，社區診所醫師診斷為過敏性鼻炎，給予過敏藥物治療，每次服藥後打噴嚏和打鼾的症狀會稍微緩解，但還是常說吸不到空氣，養成張口呼吸習慣，經台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢以內視鏡和X光檢查，發現男童原來是「腺樣體肥大」，為他進行微創腺樣體摘除手術治療後，王小弟總算不用再張大口才能呼吸。

許瑛倢指出，兒童鼻塞的幾種原因，一是過敏性鼻炎造成鼻肉肥厚，可能同時合併有流鼻水、打噴嚏或是鼻子癢等症狀；二是鼻子異物，大多為單側，且會流黃鼻涕；三是像王小弟一樣，腺樣體肥大。

她指出，腺樣體位在鼻部的正後方、鼻腔最深處，兩側則是耳咽管的開口，若有肥大狀況，不容易從外觀看出常被忽略，腺樣體是鼻咽部的淋巴組織，反覆感染及過敏反應刺激下，會使腺樣體肥大，特別是在2到5歲時會變得最大，10歲以後就會開始逐漸萎縮。

肥大的腺樣體會阻塞呼吸通道，導致孩子因鼻塞而張口呼吸，可能因而造成扁桃腺肥大、上顎窄縮或齒列不正，容易影響臉部發育，甚至變形；鼻塞也會讓孩子睡覺時打鼾、睡不安穩，甚至造成睡眠呼吸中止症，另外，還會壓迫耳咽管開口，造成中耳積水，影響孩子聽力，和引發慢性鼻炎或鼻竇炎的風險。

微創腺樣體摘除手術是腺樣體肥大的主要治療方法，目前採用內視鏡輔助，經口進入鼻腔到達腺樣體部位，再利用微創旋轉刀來完整切除腺樣體組織。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法