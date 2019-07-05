危險！大雨掏空攔砂壩變水濂洞 沿岸居民安全及用水告急

2019-07-05 15:49

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉乾溝野溪上游攔砂壩前年底才由縣府施設完成，除避免河床沖刷，也確保附近簡易自來水供水安全，但完工僅年餘的攔砂壩不敵梅雨季強降雨，目前已嚴重掏空，底部掏空長約4公尺、深3公尺，宛如水濂洞，居民憂心一旦整座壩體崩塌，除了沿岸農田遭沖刷，更影響上百戶民生用水權益，盼縣府儘速搶修。

國姓鄉乾溝村多山且住戶分散，多數居民的民生用水仰賴簡易自來水設施，乾溝野溪則是重要水源，上游設置取水井，由於雨季期間水勢較湍急，縣府前年才設施1座攔砂壩，避免河床持續刷深，與確保供水穩定，但僅1年多即難敵今年梅雨季的強降雨，出現嚴重掏空災害。

乾溝村長田基堯指出，日前與數位村民巡檢簡易自來水供水狀況時，驚覺水源地下游建在岩盤上的攔砂壩，右側基座已破了1個大洞，溪水持續沖刷，壩體甚至已經傾斜，趕緊通報公所。

鄉長丘埔生今天前往會勘，居民換穿雨鞋冒險下至溪床，深入攔砂壩底座了解受災狀況，發現掏空長度約4公尺、深3公尺，宛如大型的水濂洞，一旦整座壩體崩塌，不僅沿岸農田遭溪水沖刷，簡易自來水水源也遭破壞，126戶民生用水告急，希望縣府儘速搶修，縣府表示，近期將派員現勘了解受災狀況，以及研究如何修復。

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