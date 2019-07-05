立委賴瑞隆傳佳音 旗津水域可望開放遊憩活動擴大觀光效益

2019-07-05 14:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市旗津區海岸線保護工程之北人工灣澳至南人工灣澳範圍內之水域，將來有望開放成為獨木舟、衝浪和立式划槳等水域遊憩活動；而旗津天聖宮前面海域也將規劃為動力型水域遊憩活動，立委賴瑞隆今傳來佳音，經積極協助地方向中央爭取同意水上活動計畫，未來實施之後，不僅可提供高雄市民海洋遊憩活動，也可增加旗津觀光人潮及經濟效益。

立委賴瑞隆昨邀集交通部觀光局、台灣港務公司、高雄市觀光局和水利局等單位，召開「高雄市旗津沙灘水上運具及設施建置可行座談會」，研商旗津海岸結合水域遊憩活動可行發展方向，並且協助中央與地方政府溝通、合作推動旗津水域觀光休閒活動。

賴瑞隆表示，過去旗津海岸對水域休憩活動有諸多限制，隨著旗津沙灘保護工程於2013年完工，減緩沙岸流失、穩定海岸水流，2015年旗津海岸公園整建工程完工，整合旗津海岸視覺景觀，旗津海域已不同以往。

他強調，高雄作為海洋城市，應積極推廣海洋休憩活動，讓人民與海洋親近，因此要求中央與地方合作，提供安全的維護措施，協助旗津海岸沙灘優勢，發展海洋休憩活動與觀光。

賴瑞隆表示，「旗津開放衝浪及其他水域活動試辦計畫評估」研究報告日前出爐，建議基於水文、浪況等條件將旗津海域規劃出非動力區與動力區。非動力區包括從旗后山至海岸公園觀景台間約一公里長海岸線至離岸潛堤間的水域，供獨木舟、立式划槳、衝浪用，該範圍由高雄市政府循地方自治公告，即可供市民及遊客使用與推廣。

台灣港務公司表示，高市府在旗津海域所劃設供動力載具遊憩的區域，並不影響現行商船錨區，會盡力支持。高市府研究報告規劃出的動力區，因涉及商船錨區、其他沿近海漁船作業，須循程序經高雄港務分公司同意後，依《水域遊憩活動管理辦法》等相關規定公告施行，同時亦須與周遭漁民、漁會協調合作。

賴瑞隆也要求港務公司、農委會、高市府加速協調，以找出對旗津有利的最佳方案。規劃報告目前將動力區規劃於海岸公園以南、離岸潛堤以外，約長一公里、寬200公尺之水域，可供水上摩托車等水上動力載具休憩。動力區範圍經公告後，未來亦可循委外經營方式管理。

賴瑞隆也強調，自2008年開始，中央與地方共同合作，已投入2億3千多萬，協助旗津進行海域周遭觀光工程、改造計畫，賴瑞隆要求交通部、台灣港務公司、交通部觀光局必須持續旗津，改善旗津交通問題，活絡地方經濟，推動旗津朝觀光大島邁進。

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