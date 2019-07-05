政大擬推系所貢獻度惹議 校方澄清有共識才會施行

2019-07-05 13:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學今傳研擬依院系所的資源使用與貢獻，來調整師資員額，引發部分科系恐慌被消滅；政大校方今澄清，是初步用人事經費等數據來衡量需求，還沒研議未來減額、關閉等重大影響，該制度更將後續開公聽會、取得師生共識才會施行。

政大主任秘書何賴傑表示，因校長郭明政發現，各系所皆認為自身教學負擔重，頻向校方索取教師名額，校長認為，應用客觀方式來評量各院的需求，將來與院長交流時，才能決定名額給或不給，並非校長一人說了算。

何賴傑說，因此校方由校務發展辦公室，對此規劃「教學單位教師人事經費分配案」草案，主要依各系所的教學資源使用，與使用資源後對學校的貢獻等，進行兩者衡量，但細節仍待研究，如資源使用的涵蓋項目，或貢獻度如何衡量等，都需進一步討論。

何賴傑還說，尤其部分科系對於這類量化數據，有發現不公平之處，如部分系所自認替國家社會培植稀少人才，或質化研究對社會及國家貢獻度很高，這些質化指標未來都將考慮。

何賴傑表示，草案並非制定系所的員額，不會影響固定員額分配，只是校長在客觀數據出爐前，各系所提出的新增員額需求難以答應，但強調，草案一定會尋求全校共識，如召開通公聽會等，若取得共識，最快明年2月就可實施。

但面對小系貢獻度不佳恐關門的隱憂，何賴傑說，目前校方只是針對校務治理進行討論，但系所表現不強，也許還有其他輔導方式，校長也並未說一定會把系所關閉等，理解教師員額若減少，也會導致招生困難等，重申新設、關閉系所，都非校方獨斷獨行，尚需教育部核准、校內師生討論，也需考量即將就讀政大的學子等，事情並非外傳如此單純。

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