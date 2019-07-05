當傳統椪餅遇到新鮮愛文... 左鎮芒果節行銷創意美味

2019-07-05 13:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年的台南國際芒果節系列產地活動，將由左鎮場壓軸，區農會以大椪餅芒果冰為賣點，創意行銷，再結合首度舉辦的美食購物季，熱鬧推廣地方特色。

左鎮芒果節產業文化活動的主題特色是「Baking烘焙嘉年華」，本月13日起在光榮休閒園區的農會驛站登場，為期2天。

今年的台南國際芒果節在走馬瀨農場揭幕後，各產地活動也接續展開，左鎮為壓軸場，也是唯一安排2天行程的場次，內容更多元、豐富。

左鎮農會今天為芒果節造勢，副市長許育典應邀代言，他強調將整合山區資源，讓產業文化與觀光休閒一起發展，促進地方繁榮；農業局長李朝塘、左鎮區長李燿州也共襄盛舉。

立委郭國文指出，因應芒果產季，不僅全力推動內、外銷，以及加工作業，更全力拓展科學園區廠商的銷售通路，希望可以帶動農民的收益。

今年的行銷賣點為「芒果椪一夏」，是以傳統椪餅結合新鮮愛文的芒果冰，加上棉花糖、葡萄乾、情人果、椰果、紅豆等配料，風味獨特。

左鎮區農會推廣部主任吳素卿表示，轄內芒果栽培面積逾250公頃，一半以上是愛文品種，因當地以白堊土為主，收成的甜度高，肉質也較Q，很有特色，深受市場歡迎。

而2天的活動中，有藝文表演、芒果冰沙推廣、芒果椪親子同樂，以及趣味遊戲、月桃創意DIY、農特產品展售等，現場還有左鎮美食購物季的摸彩，熱鬧可期。

另外，芒果農園體驗與樹蔭下ㄟ風味餐等正受理預約預約，報名專線：06-5731716轉115、121。

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