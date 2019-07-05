批長榮不顧股東權益 全教總要求三大退撫基金剔除

2019-07-05 13:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕長榮航空罷工事件延宕至今，虧損逾20多億元，全國教師工會總聯合會今認為，長榮對工會提出不平等條約，讓罷工事件無法結束，已發函要求公教退撫、私校退撫及公保等三大基金管理單位，應將長榮剔除投資標的，列為不宜投資項目。

全教總表示，長榮航空發生空服員罷工，5日至今已16天，影響旅客飛行權益，營收亦有重大影響，但長榮並未積極處理罷工事件，而在其罷工工會大幅退讓時，長榮仍堅持不利待遇，運用手段企圖瓦解工會，提出有辱工會尊嚴的不平等條款，讓罷工事件無法結束。

全教總批評，長榮有「道德疑慮」外，公司高層不讓罷工事件盡早結束，也讓公司營業額大幅減少，獲利大減，認為其不以公司、股東利益為優先，已不值得信任與投資；故特別發文至與全教總會員高度相關之公教退撫、私校退撫、公保三大基金，將「長榮航空」剔除於投資標的之外。

「不能助紂為虐！」全教總說，政府有公務人員退休撫卹基金管理委員會（公教退撫）、財團法人私校退撫儲金管理委員會（私校退撫）以及公教人員保險監理委員會（公保）等，應依照道德準則，將長榮（2318）列為禁止投資標的，若以持有股票，則應立即賣出，避免違反道德，又投資虧損；而過去便曾有外資「挪威主權基金」將長榮海運（2603）列為禁止投資對象的前例。

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