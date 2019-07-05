催生住吉秀松紀念館 文化界籲保留「台南消防之父」老宅

2019-07-05 12:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南消防之父」住吉秀松的日式老宅仍保留完整，可是現為前台南縣長高錦德後代與其續弦的私人房產，文化界憂心老宅未來命運，盼望市府協助促成文化美事，將老宅作為紀念館，成為府城觀光新景點。

文史工作者李文雄表示，住吉秀松是府城日治時期第一代消防組組長（民間自力發起），出錢出力奠定台南消防組織基礎，而且熱心公益資助上百位窮困學生的學費，他所創立的「住吉組」，可說是當時南台灣營建業霸主。

「台南合同廳舍」古蹟（119消防大樓舊址）修復後，設置台南消防史料館，於今年4月正式揭幕，館內除了展示多項消防硬體設備，還有紀念這位「台南消防之父 」展區，住吉後代兒孫也來觀禮，並到住吉家族老宅參訪尋根。

可是，這處老宅有高家後代的「恩怨情仇」。歷經多次訴訟之後，2016年法院裁定高錦德續弦黃女士持有產權5分之3，包括日式庭院、神社以及住吉家族家徽，高家則持有5分之2，含括住家本體，這些文物與建物大多保存良好，維持原本樣貌。

據了解，高家代表的前立委高思博，認同老宅歷史意義極深，願意將老宅申報為歷史建築，已委託文史單位將申請書正式送達文化局，而黃女士尚未表達意願。

李文雄說，期盼市政府能與現任屋主溝通，住宅、家徽全數保留下來，規劃為住吉秀松紀念館，「每1次的古蹟發掘，都是1場搶救」，拯救不該被遺忘的故事，但願住吉秀松的老家，能與其他古蹟一般原貌呈現，公私協力再創台南文資保留佳話。（12:26更新）

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