衛武營培育藝文工作者入校園 《新娘妝》講座明開放百名師生體驗

2019-07-05 11:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營今年下半年將推動「劇場藝術體驗育計畫」，結合《新娘妝》明天在衛武營推出亞洲首演，將舉行前導場說明場「肢體律動下的歷史印記－從《新娘妝》到人權自由」講座，開放100名高中老師與學生率先體驗。

衛武營國家藝術文化中心致力成為「眾人的藝術中心」，擴大效應讓演出不只是演出，進一步結合藝術家或藝文工作者、學校教師與學生進行不同視角對話，讓藝術向下紮根，強化藝術與社會溝通對話，讓更多人可以參與。

衛武營今年下半年將推動「劇場藝術體驗育計畫」，將針對課綱，結合藝術家或藝文工作者，與高中教師進行培訓，由藝術家或藝文工作者和教育者共同規劃高中生課程，豐富學校跨域課程學習資源。

衛武營將透過「通識課程」、「劇場體驗」、「分享交流」（學習、體驗、交流）三階段過程，培育藝術家或藝文工作者，進入校園參與跨域對話，在既有的課程時間內，引導學生與教師對藝術進行各種形式的扎根學習，藉此推動藝術教育，也讓孩子得到更豐富的藝文體驗。

衛武營表示，計畫將於7月10日至24日，開放線上申請，明天將舉行前導場說明場「肢體律動下的歷史印記－從《新娘妝》到人權自由」講座，開放100名高中老師與學生率先體驗。

衛武營說，計畫安排欣賞8場演出，演出前後有2堂課程，推廣對象包含南台灣普通與技術型高中一、二年級學生（保障台東、偏鄉、弱勢族群），每次進場館體驗以2班為限（上限100人），教師不侷限藝術相關領域教師與課程，以促進跨域學習。

衛武營指出，希望由藝術家或藝文工作者等，與來自不同專業課程的校園老師相互共學培訓，未來工作者將成為衛武營藝術種子師資，可將藝術理念傳遞給學生，引領學生走進廳院欣賞藝術表演，也能透過藝術理解社會議題，提升南部、東部藝文產業環境。

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