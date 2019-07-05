未通知君鴻酒店7月8日點交 高雄地院澄清：尚未核定點交期日

〔記者黃建華／高雄報導〕外傳高雄君鴻酒店於昨（4）日上午接獲高雄地院通知，須於7月8日完成點交程序，因此君鴻決定最快於5日歇業，以便緊急處理員工相關資遣問題，高雄地院上午緊急澄清與事實不合。
高雄地院強調，君鴻酒店遭強制執行案，目前院方僅於今年6月18日發文，定8月13日上午赴現場履勘，尚未核定進行點交程序之期日。
行政庭長葉文博指出，媒體報導未經查證，即誤報該院於4日上午通知債務人，須於7月 8日完成點交程序一情，並不屬實，且易對司法信譽產生不良影響，特此澄清並說明。
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〔記者黃建華／高雄報導〕外傳高雄君鴻酒店於昨（4）日上午接獲高雄地院通知，須於7月8日完成點交程序，因此君鴻決定最快於5日歇業，以便緊急處理員工相關資遣問題，高雄地院上午緊急澄清與事實不合。
高雄地院強調，君鴻酒店遭強制執行案，目前院方僅於今年6月18日發文，定8月13日上午赴現場履勘，尚未核定進行點交程序之期日。
行政庭長葉文博指出，媒體報導未經查證，即誤報該院於4日上午通知債務人，須於7月 8日完成點交程序一情，並不屬實，且易對司法信譽產生不良影響，特此澄清並說明。