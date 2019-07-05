天氣不穩恐持續一週 中部以北注意午後雷陣雨

2019-07-05 09:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天就是週休假日，但天氣相對不穩定！氣象專家彭啟明在臉書分析最近天氣情勢，他指出，西南風影響的天氣型態將持續，南部不穩定天氣可能要維持一週，中部以北則要注意午後雷陣雨，請民眾要注意。

彭啟明指出，目前整個大環境仍然是明顯的潮濕的西南風，這也對在台灣北方，中國長江中下游到浙江附近，延伸到日本的梅雨鋒面，提供了相當豐沛的發展條件，這週在日本南方的九州和宮崎都出現超過累積將近千毫米的降雨，鋒面仍將持續徘徊，提醒要去日本或是中國長江流域附近的民眾，飛機非常容易受到延誤，要有所準備。

彭啟明並說，台灣的天氣雖不受到梅雨鋒面影響，但西南風配合上地形，也持續有對流性降雨發展，尤其西南風配合上台灣西半部陸地上和海洋上在晚上形成的陸風，會形成輻合作用，這在中南部特別明顯，會在晚上或清晨時發展，這不是午後熱對流，但帶來的結果可能很類似，會有許多很急促的對流胞發展，也同時有閃電雷擊及強陣風發生。

彭啟明分析，如果發生這類熱對流，10分鐘的累績雨量恐怕會到10幾毫米，這換算成時雨量，就是70至80毫米，這對多數低漥或排水不良區域，很容易有積淹水現象，這在現代工程上，實在無法做到不淹水，只能說做到淹水的機會減少而已，最重要是遇到的時候，如何讓大家有警覺性，盡速能在短時間內能消退，大家要有風險意識，別在這類天氣時釀災，這很需要大家有防災的觀念。

至於短期天氣部分，彭啟明表示，目前來看未來太平洋高壓稍微弱一點，沒有西伸到台灣附近，預期類似天氣還將持續至少一週，不過西南風有時候水氣有多有少，每天下雨的情境也略不相同，但都是不穩定的天氣。至於中部以北和南部不同，仍是屬於午後熱對流的發展，白天晴朗悶熱，高溫33至35度以上，午後有熱對流發生，很容易有雷陣雨發展，務必要留意戶外活動避免受到強風雷擊。

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