07/05 各報重點新聞一覽

2019-07-05 07:03

自由時報

勇警保護火車乘客 遭刺殉職

台鐵自強號列車前晚八點多發生鄭姓乘客補票糾紛，二十五歲的嘉義站鐵路警察李承翰上車處理，過程中，李員被鄭男所持尖刀刺中左腹，為保護其他乘客，李員負傷後仍奮力壓制鄭男，鄭男隨後被站務員、熱心民眾合力制伏，但李員傷口深十公分，失血過多，送醫搶救，昨早八點多不治。

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大法庭上路// 統一見解 讓人民信賴司法

終審法院新制「大法庭」昨天正式上路，最高法院、最高行政法院舉辦揭幕儀式，為司法改革寫下劃時代的歷史里程碑，大法庭將肩負起統一法律見解的重任，兩院並選出任期兩年的第一屆大法庭法官成員。司法院長許宗力指出，人民對司法有所不滿，一個很重要的原因是裁判見解不一致，統一法律見解過程必須攤在陽光下接受檢驗，人民即可信賴司法是公正。

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毀損政治檔案 最重可關5年

為還原威權時期歷史真相，立法院臨時會昨三讀通過「政治檔案條例」，為轉型正義相關法制拼上最後一塊拼圖。三讀條文明定，政府機關應在本法施行後六個月內完成政治檔案清查，並於指定期限內移轉為國家檔案；拒絕移交者最重可處五百萬元罰鍰，若毀棄、損壞或隱匿政治檔案更可處五年以下有期徒刑。

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聯合報

處理補票糾紛 24歲勇警遇刺殉職 殺警男收押

鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰，前晚上台鐵自強號處理補票糾紛，被鄭姓男子持水果刀刺殺身亡。李從頭到尾緊握著鄭持刀的雙手，直到徹底制伏鄭才不支倒地，檢方複訊後以鄭涉殺人等重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法官准押但不禁見。

政大研擬計算系所貢獻度 引發爭議

國立政治大學研議「員額分配草案」，擬計算校內各系所每學年「貢獻」及「資源使用」數值，若貢獻高於資源使用，該系所可爭取增聘師資員額；反之，即使系所未來有教師退休，也遇缺不補。政大預計八月一日向一級主管說明草案，最快明年二月上路。

中國時報

郭董無孔不入

中華民國史上最有錢的總統參選人郭台銘，自投入黨內初選以來，撒錢行銷自己，從報紙、電視、廣播、戶外看板，再到網路世界，無所不在，在家裡接起電話也是他在催票，郭台銘幾全面掌控民眾的眼球及腦神經，就像政治諷刺小說《1984》，「老大哥在看著你」，郭老大，無孔不入。

捨身護全車 年輕鐵路警察李承翰殉職

25歲鐵路警察李承翰3日晚因處理自強號補票糾紛，以一己之力保護全車乘客，因公殉職。韓國瑜第一時間在臉書表達哀悼，總統蔡英文、交通部長林佳龍昨前往靈前上香並慰問家屬。

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