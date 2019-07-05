罷工空服員步行至總統府陳情 全長30公里估走10小時

2019-07-05 06:11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市空服員職業工會今天號召罷工空服員及其親友約50人，背起寫著「反威權、爭尊嚴」等字樣的紙板，並帶著象徵長榮航空資方橫行霸道的「紅色大螃蟹」，於清晨5點半，眾人在南崁罷工棚齊喊「長榮航橫行、空服員苦行」口號，並在唱完《島嶼天光》後，一行人從南崁罷工棚出發，展開苦行活動，預計下午3點半抵達總統府。

桃園市空服員職業工會會員代表林昱嘉表示，今天是罷工第16天，在漫長的爭議行動中，協商算是小有進展，但針對不秋後算帳及和平協議，公司對罷工空服員的要求非常的高，工會不滿，公司要求的和平協議，遠超於團體協約的法律規範，包括要求永久性禁止罷工，這些都是不對等，至於不秋後算帳的部分，公司也無法現在給予保障，以及保證未來重返所謂「溫暖的家」後，不會受到任何不利對待。

林昱嘉說，這場爭議行動，不只是長榮航空空服員及長榮航空公司之間的爭議，而是台灣的勞權能不能受到保障，以及台灣人民能不能擁有合法向不論是民營還是國營公司對抗機會的保障，才會發起這樣的行動，從南崁罷工棚靠自己的雙腳行走，走到總統府，過程約30公里，預估下午3點半抵達總統府，抵達後將會在總統府前遞上陳情書。

針對此次苦行行動的目的，林昱嘉說，是想要靠自己的雙腳步行到總統府，想要告訴總統蔡英文，她們是基層的勞工，一樣都是女性，也為了勞權的進步做了非常大的努力，今天並不是想要去向總統抗議，是想讓總統知道長榮航空空服員也一樣，在為勞權的這條路上，非常的努力想要在未來的路上，能夠自由發聲、抗爭，去爭取自己的勞權。

林昱嘉表示，在2日的凱道晚會上，其實也有做了一人一信寫信給小英總統，今天用步行的方式走到現場，是一個更具體的表現。

林昱嘉說，在抵達凱道後，會遞陳情書給總統府，會希望她可以聽到，會願意出面做回應的話是最理想的，但她們知道小英總統的行程也是非常的忙碌，這部分不會立刻要求一定要做出回應。

針對第3次協商時間，林昱嘉說，在2日的第2次協商後，到目前為止，長榮航空尚未向工會提出，願意與工會下一次正式協商會議的時間，工會持續的有在做努力，中間也有滿多政府單位向她們聯絡，幫助做磋商，希望能夠很快地有第3次正式協商會議的日期。

由於天氣炎熱，途中若有人因此中暑，是否有特別準備物品？林昱嘉說，這次路線不僅有做妥善規劃，物資車上也有水分的補給，甚至還安排了專業的醫護人員跟急救用品都在車上，沿途一路會有4個休息站，中途也呼籲參與的會員、家屬及民眾，如果有不舒服可隨時提出，都可以到物資車上休息，或是中途暫停。

桃空職工指出，此次苦行路線將從長榮航空→新南路1段、2段→春日路→三民路2段、1段→長壽路→萬壽路2段、1段→中正路→大漢橋→民生路3段、2段→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱道；其中，龜山萬壽路一段麥當勞、板橋三猿廣場及西門町6號出口為媒體採訪點，苦行成員也將在板橋區海釣船台菜海鮮餐廳用餐後，繼續往凱道前進。

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