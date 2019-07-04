暑假限定！石門水庫藍色公路開跑 探訪5戶薑母島

2019-07-04 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區全長303公尺的「新溪口吊橋」，去年1月啟用，今年6月開放雙向通行，拜石門水庫水情正好之賜，市府觀光旅遊局今年暑假順勢推出「藍色公路」遊程，提供旅遊石門水庫新玩法，從石門水庫搭遊艇走水路可直達新溪口吊橋，不需經台七線塞車，漫長的山路及等待接駁，即可輕鬆遊；為服務「台灣好行」搭乘民眾，另販售假日限定「石門水庫藍色公路」水路套票。

觀光旅遊局長楊勝評表示，溪口台地位於大漢溪上游，因為河道淤積，須水庫大壩水位高於240公尺始得行駛遊艇，今年雨水豐沛，啟動藍色公路行程，民眾可從「大壩碼頭」或「阿姆坪碼頭」搭船直達新溪口吊橋，「大壩碼頭」現場遊客達15人即可出發（票價400元，來回約3個小時），「阿姆坪碼頭」現場遊客達10至15人（分一般艇、豪華艇）即可出發（票價300元，來回約2個小時），遊客可觀賞龍珠灣、阿姆坪生態園區、薑母島（電視偶像劇《命中注定我愛你》拍攝景點）、神仙瀑布、情人島等沿岸景色，還可以順道在水庫周遭餐廳享用活魚餐！

楊勝評說，石門水庫近1個月的水位在滿水位245公尺間徘徊，加上新溪口吊橋開放雙向通行，順勢今年暑假與客運業者、遊艇業者、復興區公所合作推出暑期假日限量「石門水庫藍色公路」套裝行程，內含台灣好行石門水庫線一日券、石門水庫大壩遊艇來回船票、新溪口吊橋門票，原價550元，優惠455元附贈精美禮物，不僅方便，更加優惠。

購買套票民眾，可於中壢車站搭乘台灣好行石門水庫線至「石門水庫大壩碼頭」，再搭遊艇前往新溪口吊橋，活動自13日起至9月1日止（每週六日），開放上午10點、下午1點船班限量預購，有興趣民眾8日起可於KKDAY售票網預訂。

桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長范揚煥、總幹事陳咪春也說，石門水庫現有營業的遊艇38艘，原營業路線有大壩、阿姆坪、薑母島的環湖，新增至新溪口吊橋的「藍色公路」遊程，以遊艇不會擱淺為前提，開船時間仍為上午8點至下午4點30分。

薑母島上住戶僅5戶，出入全靠舢舨，市府去年在島邊新打造長250公尺的環湖步道，傍晚賞夕陽景致一絕，薑母島保留原始面貌，有許願池、許願橋與百年土地公廟等景點，島上有1輛轎車是早在20年前因水庫乾涸從對岸開過來的車輛，未料水位升高，轎車再也回不去，車子越放越舊，成為島上另類景點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法