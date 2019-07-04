週五上看35度！帶傘防午後雷陣雨 花東地區注意焚風

2019-07-04 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕明天（5日）全台各地普遍高溫悶熱，高溫約32至35度，中午之前大致多雲到晴，午後則有局部雷陣雨；南部地區的大雨或局部豪雨發生機率高，外出請攜帶雨具備用。

中央氣象局預報，明天在西南風影響下，南部地區的降雨機率偏高，有大雨或局部豪雨的可能，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。全台各地中午前大致是多雲、可見陽光的天氣，午後有局部雷陣雨。而台東及花東縱谷地區因西南風過山沉降增溫，會有局部焚風發生的機率，提醒民眾須多加留意。

氣象局也提醒，在西南風影響下，中部以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖、澎湖易有8至9級強陣風。而基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島及澎湖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動及船隻作業時，請務必注意安全。

天氣風險公司表示，明天西南風增強，帶來暖濕水氣，迎風面的中、南部多雲偶有陣雨，北部及東北部易有午後雷陣雨發生，未來幾天都還是容易有午後雷雨。至於北方的梅雨滯留鋒面最近在位置上略偏南，雖然不會直接影響台灣，但由於距離相當近，鋒面邊緣的雲系也有可能會造成北部雲量偏多，加上太平洋高壓邊緣最近持續游移在台灣附近，也讓未來一週的天氣處於不算穩定的狀態。

溫度方面，明天全台各地高溫，約32至35度，中午前後悶熱，外出請注意防曬並多多補充水份，其中，台東及花東縱谷則有局部焚風發生的機率，須多加留意。

紫外線方面，明天除了台南市及高雄市為「高量級」，全台大部分地區皆為「過量級」，而台東縣更達「危險級」，提醒民眾做好防曬工作，並盡量避免在10點至下午2點間的烈日下活動。

空氣品質方面，受西南風以及降雨洗除作用影響，明天空氣品質普遍較佳。而中部沿海地區在強風吹拂下，可能出現地表揚塵的現象，影響程度視降雨而有所差異；至於北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級，由於北部空品區位於下風處，局部地區可能短時間會處於「普通」等級。

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