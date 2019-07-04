如果他們都是「韓粉」…蔡阿嘎KUSO拍片笑壞網友

2019-07-04 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕韓粉多次灌爆各政治人物臉書，日前更有韓粉打進力挺罷韓的「台灣基進」總部破口大罵，國民黨立委蔣萬安就曾經脫口「韓粉都是不理性的」；而網紅蔡阿嘎就KUSO拍片，若是YouTuber都變成韓粉，會是什麼樣子？

蔡阿嘎首先模仿近期竄紅的「狠愛演」，開箱貼著韓國瑜照片的鴕鳥蛋，發現裡面裝了「很多草」；接著他模仿近期剛和歌手鄧福如結婚的「HowHow」，幽默講冷笑話，吃科學麵調味粉表示自己「含粉」。

其中，蔡阿嘎模仿「眾量級」，將家裡牆面全部貼上韓國瑜照片來惡作劇，讓網友大喊「會做惡夢吧！」接著也模仿了最近槓上韓國瑜的館長等人，他一共模仿了10位YouTuber，每個模仿都各自套用各個YouTuber的剪輯節奏，配上變成「韓粉」後的瘋癲，可說是模仿得維妙維肖，又能保持「韓粉」特色。

蔡阿嘎最後表示自己沒有立場，只是要「娛樂」大家，不要再給他貼標籤了。

不少網友稱讚這真的是蔡阿嘎近期「超有誠意」的作品，紛紛留言說，「真的用心了解韓國瑜市長的市政、績效、效率之後，你會發現...他只出一張嘴」、「笑死我啦！笑到流淚」、「真的是很用心欸」、「如果所有的YouTube都是韓粉的話，那YouTube應該要倒了」、「超爆笑的，感覺蔡阿嘎快人格分裂了XD」。

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