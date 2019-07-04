為印尼生淪超時黑工道歉 建國科大懲處副校長及國際長

2019-07-04 20:48

〔記者林曉雲／台北報導〕建國科技大學印尼學生向教育部求助淪為血汗外勞而超時工作，建國科大校方今發公開聲明坦承確有此事，已協助印尼學生取回被仲介所扣證件，以及討回被扣薪資，且對主管此業務的副校長及國際長作出行政處分、調離現職。教育部今晚肯定建國科大後續處理方式，也希望該校在「誠實面對、積極補償」上做出教育者應有的身教。

教育部政次劉孟奇及技職司長楊玉惠，於6月27日傍晚召開臨時記者會指，建國科技大學去年入學的印尼籍19位非產學專班的學生涉淪外籍勞工，教育部接獲印尼籍學生陳情，其護照與居留證遭工讀仲介公司扣留並被迫超時工作，即與彰化縣政府蒐證，經查印尼籍學生嚴重超時工作達48至54小時，教育部認定學校應該是知情，學生薪資還疑被仲介公司高額不當扣款，教育部原已懲處建國科大自108學年起不得招收境外學生，再新增列入專案輔導學校及扣減相關獎補助經費，並將全案移檢調偵辦。

建國科大在6月27日當天回應稱，學校是依法安排學生打工，且每星期工讀時數不得超過20個小時，並特別翻成印尼文告知學生，有廠商透露是學生私下拜託要超時工作，校方並不知情。但建國科大今天在學校官網發布公開聲明指，經學校內部查察，痛心發現確有其事，民國107年國際合作及交流處海外招生人員遠赴印尼招生時，因當地ASTRO OVERSEAS EDUCATION SERVICES公司之主動要求，接受當地高中畢業學生參加該校印尼海外招生之申請、面試及入學。

建國科大今天聲明表示，學校最近方知，這家公司亦從事人力仲介之業務，並實際辦理各該學生之入出境簽證，機票購買及校外工讀等工作，而非一般單純之海外教育服務機構，造成入學該校印尼籍學生權益受損，引起社會的重視與不安，校方至感抱歉，學校已協助學生取回被仲介所扣證件，並確認學生不當被扣工讀薪資已悉數還款學生，對教育部、印尼駐台機構，及關心本事件社會各界之關切及協助至為感謝，也對教育部因此所遭受之困擾及辛勞，表達歉意。

建國科大聲明並表示，學校除已對主管相關業務之副校長、國際長給予行政處分，並調離現職，該校對於案內印尼籍學生將提供第二年學費專案獎助措施，並積極協助與輔導，並允諾今後當加強該校所有外籍學生的照顧與輔導，讓每位外籍學生都能安心在本校就學，順利完成學業，為台灣的技職教育爭取榮譽。

教育部技職司長楊玉惠表示，建國科大坦承確有其事，並同時對社會公開致歉，也承諾會全力補償學生受損權益，並對涉及主管進行懲處，教育部予以肯定，也希望該校繼續在「誠實面對、積極補償」上做出教育者應有之身教。

楊玉惠說明，教育部對此案已完成相關調查蒐證，後續會將所有資料證據移送檢調，並會持續盡力協助保護學生權益。教育部希望學校後續應完全配合檢調偵查，並落實學生權益之補償與保護，學校後續實際作為將是教育部最後懲處程度之重要依據。

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