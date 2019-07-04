台大癌醫中心 明開放掛號

2019-07-04 22:52

〔記者林惠琴／台北報導〕永齡健康基金會創辦人郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，歷經10年終於在去年12月19日落成後對內試營運，原先預計今對外正式營運，院方則表示，隨著資源逐步到位，將採分階段開放，明起先接受民眾網路預約與現場掛號。

郭台銘弟弟郭台成因罹患急性骨髓性白血病在12年前7月4日病逝，在捐款建醫院前，郭台銘先捐款給台大成立「台成幹細胞治療中心」，今在啟用十週年之際更名「台成細胞治療中心」，並遷址至癌醫中心醫院。

台成細胞治療中心主任唐季祿指出，該中心將建置整合性血癌診斷實驗室、引進人工智慧系統，更期望近期進行嵌合抗原受體T细胞（CAR-T）治療臨床試驗，現已引進堪稱「血癌救星」的自動化CAR-T細胞製程儀器，可透過純化患者的細胞再重新注入體內，喚醒辨識癌細胞提高攻擊力。

唐季祿提及，目前CAR-T細胞療程在美國費用約美金100萬；中國較便宜，人民幣約6萬至50萬，但不符合GMP（優良製造作業規範）；未來台灣希望透過新科技降低成本，控制在200、300萬。

唐季祿也提到，原先台成細胞治療中心的一部分醫護人員，將會轉任癌醫中心醫院，且是該院第一批核心的主要醫護人員。

癌醫中心醫院院長鄭安理表示，目前該院護理等人員持續招聘中，另儀器約有一半已到位，主要是金額達到一定數額以上的大型設備，採購得經過更嚴謹的行政流程，需要一些時間，將隨著資源逐步到位而分階段開放，開幕儀式可能要等到全部完備再舉行，時間點仍待確定。

不過，癌醫中心醫院指出，民眾明起可直接透過網路預約或現場排隊的方式掛該院門診，未來也會儘速提供更多服務。

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