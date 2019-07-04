韓國瑜宣示反毒 全程沒有凍蒜聲

2019-07-04 22:45

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市毒品防制局今天傍晚在捷運美麗島站舉辦一場「愛與陪伴 全民防毒」活動，邀請全國舞蹈冠軍的中華藝校學生熱舞，宣導年輕人「拒絕毒品、遠離毒品！」高雄市長韓國瑜特別到場宣示市府反毒決心，希望所有市民、家長和年輕朋友共同推動高雄市成為「無毒城市」。

不過，韓國瑜在這場反毒活動簡短致詞後也以趕行程為由，婉拒媒體採訪登革熱疫情或國民黨總統初選話題，隨即快閃離去。

這場「愛與陪伴 全民防毒」的反毒」快閃熱舞活動，今天傍晚6點在高雄捷運美麗島站內舉行，由中華藝校學生展現精湛舞蹈，宣導「拒絕毒品、遠離毒品」，吸引不少民眾圍觀。

韓國瑜市長應邀出席活動，他致詞指出，根據毒防局簡報資料顯示，國內毒品人口年齡越來越輕，毒品氾濫的程度已由都市走到鄉村，光是17歲到18歲的年輕人染毒人口高達百分之50，「這是多可怕!」會動搖國本，尤其光管制的毒品有高達325種，「嚇死人!」

韓國瑜說，不能再讓毒品氾濫下去，對整個台灣影響太大，他強調，高雄市有全台灣唯一的毒品防制局，希望藉由反毒宣導，呼籲所有家長、學生以及關心毒品問題的民眾一起宣導拒絕毒品。他也希望大家共同和市府一起努力，推動高雄市成為無毒城市。獲得在場民眾與學生熱烈掌聲。

不過，這場反毒活動倒是沒有選舉味，從頭到尾沒聽到有人喊「凍蒜」聲，韓國瑜在和熱舞反毒學生合影後，隨即以趕下一個行程為由離去。

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