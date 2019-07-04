「大康橋計畫」啟動 蘇貞昌：讓旱溪從淹水變親水

2019-07-04 21:23

〔記者陳建志／台中報導〕旱溪是台中重要的河川，7年前推動康橋計畫獲好評，前市長林佳龍和立委何欣純、黃國書等人推動大康橋計畫，爭取整治往上游延伸，經長期努力，終於解決土地問題，行政院長蘇貞昌今天到大里視察，宣布「大康橋計畫」正式啟動，允諾共20多億經費中央全額負擔，力拚今年10月前發包，進行鷺村橋到日新橋間的整治，年底前完成國光橋到鷺村橋間的土地徵收，未來繼續往上游延伸到六順橋。

行政院長蘇貞昌今天到大里旱溪視察「大康橋計畫」推動進度，包括台中市副市長楊瓊瓔、立委何欣純、黃國書、沈智慧以及市議員李天生、林德宇、何敏誠、邱素貞、蔡耀頡和多位里長都出席關心。

水利署長賴建信說，2012年在旱溪國光橋下游推動「康橋計畫」獲好評，在民眾期盼下往上游延伸推動「大康橋計畫」，目前鷺村橋到日新橋間已取得土地，進行設計中，最慢在今年10月就會發包；國光橋到鷺村橋間則預計年底前取得土地，明年辦理工程發包，預計在2021年完工，成為台中新亮點，未來並規劃往上游延伸到六順橋。

立委何欣純說，擔任市議員到立委，十多年來持續爭取將鷺村橋到日新橋間的旱溪廢河道土堤拆除，很高興在中央支持下終於要成真；立委黃國書則說，旱溪整治由中央全額補助，可看出對台中建設的支持，希望早日延伸到上游。

蘇貞昌說，上次當行政院長時就曾視察過旱溪，而他當台北縣長時，基隆河洪水氾濫，汐止10天淹3次，對於民眾的痛苦自己感同身受，尤其整治大漢溪、新店溪、淡水河的經驗，讓他對於旱溪整治全力支持，希望增加民眾休憩空間，從淹水變親水。

蘇貞昌並說，旱溪整治要盡速且做好，除了增加休憩用地，若需要將兩岸連通的設施，要求水利署也儘可能符合地方期待。他當場允諾，從國光橋到六順橋的「大康橋計畫」，共20多億的經費，中央全部支付，要求水利署一段一段銜接不要停，希望旱溪往後更漂亮，讓台中更好，但也希望台中市政府能配合相關配套讓進度加快。

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