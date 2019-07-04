雄中生得獎新詩諷韓國瑜 作家讚：原來是推背圖啊

2019-07-04 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣新生代詩人林達陽昨（3日）臉書發文，分享今年「馭墨三城聯合文學獎」新詩組第二名得主〈象樂園〉詩作以及得獎感言。文末林達陽詼諧寫道，「想想原來是推背圖啊，我還以為是現代詩呢。」網友對該詩則是一片盛讚，「高雄子弟多才俊！」、「有才啊，後生可畏。」

林達陽指出，該詩的寫成「早於某人『鼻子繼續伸長』、花500萬主動地被動參選更大的位子，得獎感言也早於前陣子的打狗盃中學生花式領獎有話要說大賽。」林達陽解釋，「馭墨三城聯合文學獎」的截稿日期是在2月下旬，所以作品至少是2月之前寫的，而得獎感言則是4月底所寫。

在「得獎感言暨創作理念」裡，陳同學以與「記者」對答的文體形式分享「受訪」經過，先是在「受訪」時說道「我很討厭韓國瑜」，而後「記者」委婉表示該詩作恐怕會影響學校的前景發展，接著提及「市長的建議是，不妨把題目改成『魚樂園』吧！還需特別強調，魚悠游在深藍的愛河、深藍的大海…」對此，陳同學表示，「我決定相忍為校，斷然捨棄本詩」，但在文章的最後，卻自曝「你問我說的是不是真的？當然是假的，高雄人最愛唬爛了。」

網友對此詩盛讚連連，「學弟真是有出息」、「高雄子弟多才俊，捲土重來未可知」、「有才啊，後生可畏」，林達陽回覆，「這屆蠻生猛的XD，得獎作品還有寫社運、親子之間政治隔閡、諷刺紅媒的哈哈哈」，作家朱宥勳也留言評論該詩作，「這個語感真的很有趣XD」。 還有網友表示「詩很好，但感言比詩還要優秀！」、「感言本身沒有投稿嗎？」林達陽則回覆，「合理懷疑說不定是為了寫感言而投稿XD」。

得獎作品：〈象樂園〉．高雄中學 陳宗騰 也不過是一艘千磅萬磅的商船入港 當大人與小孩歡聲雷動當區區圍籠籠不住你的形 在我眼前，你是 象的局部 或小或大，或者大 至很大 我不會天真地以為你伸長一管鼻子只為了掬水 關於鼻的神話多所採信以後我研判 你的鼻還會繼續伸長 在你的承諾實現以前 美麗島蓄不下一頭象 那麼你說，擴建小港吧 直到錨碇不及你象身千萬分之一重 直到普世的漂泊都成為浪漫 無論空漂，無論水漂 無論南漂，無論北漂 忽然之間你打了一個噴嚏 周遭的人們全都振臂高呼 你以鼻頂起馬戲團的篷罩，長幕揭開 咿———歡迎光臨迪士尼樂園

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