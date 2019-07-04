雄中生得獎新詩諷韓國瑜 作家讚：原來是推背圖啊

〔即時新聞／綜合報導〕台灣新生代詩人林達陽昨（3日）臉書發文，分享今年「馭墨三城聯合文學獎」新詩組第二名得主〈象樂園〉詩作以及得獎感言。文末林達陽詼諧寫道，「想想原來是推背圖啊，我還以為是現代詩呢。」網友對該詩則是一片盛讚，「高雄子弟多才俊！」、「有才啊，後生可畏。」
林達陽指出，該詩的寫成「早於某人『鼻子繼續伸長』、花500萬主動地被動參選更大的位子，得獎感言也早於前陣子的打狗盃中學生花式領獎有話要說大賽。」林達陽解釋，「馭墨三城聯合文學獎」的截稿日期是在2月下旬，所以作品至少是2月之前寫的，而得獎感言則是4月底所寫。
在「得獎感言暨創作理念」裡，陳同學以與「記者」對答的文體形式分享「受訪」經過，先是在「受訪」時說道「我很討厭韓國瑜」，而後「記者」委婉表示該詩作恐怕會影響學校的前景發展，接著提及「市長的建議是，不妨把題目改成『魚樂園』吧！還需特別強調，魚悠游在深藍的愛河、深藍的大海…」對此，陳同學表示，「我決定相忍為校，斷然捨棄本詩」，但在文章的最後，卻自曝「你問我說的是不是真的？當然是假的，高雄人最愛唬爛了。」
網友對此詩盛讚連連，「學弟真是有出息」、「高雄子弟多才俊，捲土重來未可知」、「有才啊，後生可畏」，林達陽回覆，「這屆蠻生猛的XD，得獎作品還有寫社運、親子之間政治隔閡、諷刺紅媒的哈哈哈」，作家朱宥勳也留言評論該詩作，「這個語感真的很有趣XD」。 還有網友表示「詩很好，但感言比詩還要優秀！」、「感言本身沒有投稿嗎？」林達陽則回覆，「合理懷疑說不定是為了寫感言而投稿XD」。
也不過是一艘千磅萬磅的商船入港 當大人與小孩歡聲雷動當區區圍籠籠不住你的形 在我眼前，你是 象的局部 或小或大，或者大 至很大 我不會天真地以為你伸長一管鼻子只為了掬水 關於鼻的神話多所採信以後我研判 你的鼻還會繼續伸長 在你的承諾實現以前 美麗島蓄不下一頭象 那麼你說，擴建小港吧 直到錨碇不及你象身千萬分之一重 直到普世的漂泊都成為浪漫 無論空漂，無論水漂 無論南漂，無論北漂 忽然之間你打了一個噴嚏 周遭的人們全都振臂高呼 你以鼻頂起馬戲團的篷罩，長幕揭開 咿———歡迎光臨迪士尼樂園
得獎作品：〈象樂園〉．高雄中學 陳宗騰
也不過是一艘千磅萬磅的商船入港
當大人與小孩歡聲雷動當區區圍籠籠不住你的形
在我眼前，你是
象的局部
或小或大，或者大
至很大
我不會天真地以為你伸長一管鼻子只為了掬水
關於鼻的神話多所採信以後我研判
你的鼻還會繼續伸長
在你的承諾實現以前
美麗島蓄不下一頭象
那麼你說，擴建小港吧
直到錨碇不及你象身千萬分之一重
直到普世的漂泊都成為浪漫
無論空漂，無論水漂
無論南漂，無論北漂
忽然之間你打了一個噴嚏
周遭的人們全都振臂高呼
你以鼻頂起馬戲團的篷罩，長幕揭開
咿———歡迎光臨迪士尼樂園