新竹地區11日徵才 職缺上千個

2019-07-04 22:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署11日上午10點到下午2點將在竹北就業中心3樓，舉辦新竹地區企業廠商徵才活動，21家企業廠商提供1090個工作職缺，其中月薪30K以上的工作機會有450個，約佔41％，另有國外業務專員招募，歡迎求職或轉業民眾把握機會。

30K以上的工作機會有450個

竹北就業中心主任劉文菁表示，依勞動部108年第2次人力需求調查，事業單位預計108年7月底較4月底人力需求淨增加4萬2500人，新興科技應用持續擴展，加上政府積極執行擴大內需及投資方案，又逢暑假消費旺季，事業單位有增僱員工需求。

這次徵才活動邀請力成科技、智邦科技、宜特科技等知名企業提供多樣化職缺供民眾選擇面試，其中，力成科技釋出少量生產主任職缺，薪資可達5.5萬元、宜特科技提供各類工程師職缺薪資也按學經歷表現可達5萬元。

另有華夏玻璃、台一國際、台灣眾鑫等多家公司提供國外業務專員職缺，負責國外客戶拜訪服務、銷售與聯繫，薪資上看5萬元，歡迎喜愛挑戰、對業務開發有信心及熱忱者，不要錯過這場機會。

詳情請上無紙化徵才活動E網（http://www.jobs.org.tw/ ），相關資訊可電洽竹北就業中心（03）554-2564#3223劉先生。

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