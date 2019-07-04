應用數位科技 阿公阿婆「搜」出先民草根智慧

2019-07-04 21:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府教育處與明基友達文教基金會合作，輔導苗栗縣數位機會中心推廣數位學習，在頭屋數位機會中心開辦「雜草煮茶－搜集土地的味道」，讓社區長輩透過平板應用、網路搜尋，與自身經驗比對驗證，了解各項青草功用、功效，更讚嘆祖先們傳承的生活智慧，深遠博大。

課程邀請採集達人「雜草稍慢」創辦人林芝宇開講，她從自身開始採集的經歷聊起，並簡報中分享了先前幫農民拔雜草的照片，引發多名務農學員共鳴，踴躍舉手指著投影片中的百草，「這個很難處理」、「這個對風濕很有效！」

實作階段來到田園，面對滿園青草，阿公阿婆們腦海裡的雜草知識庫，全數迸發，充分展現從事農務的他們，對百草知識的熟稔程度；林芝宇再帶領他們應用平板、網路搜尋比對驗證。

林芝宇並帶領學員，用毛筆將這些代表頭屋在地青草味的土地配方，以集體藝術創作的方式，畫下心中百草的姿態，也用草筆書寫配方字，具體留下人和土地、自然連結親近的印證。

縣長徐耀昌表示， 期望透過數位機會中心之設置，培養社區民眾使用數位科技工具的能力，感受現今數位生活的便利，並將資訊服務推廣至各村里，進而豐富生活應用。

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