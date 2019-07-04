古人怎麼看海洋生物？「海錯奇珍」特展解謎

2019-07-04 21:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆國立海洋科技博物館即日起推出「海錯奇珍」特展，以故宮典藏的「海錯圖」第四冊為主軸，結合新媒體藝術、海洋生物、化石標本等，呈現橫跨300年的生物多樣性之旅，教育部政務次長范巽綠表示，「海錯」是古人對海洋生物的稱呼，也形容水中生物的多樣性，此次展覽透過科技將300年前的歷史素材與現在的活體生物進行實境、AR體驗等連結，讓人一窺古畫中的真實生物世界。

故宮、海科館合作 可躺臥觀展

海科館長陳素芬表示，清代的民間生物學家聶璜多年來四處行走、搜集、紀錄、分析、考據、訪談，以類似現代生物分類學的方式畫出「海錯圖」，故宮珍藏的「海錯圖」第四冊的生物包括鱟、蟹、蝦、寄居蟹與水生昆蟲等，這些圖譜均呈現了當時人們對水中生物的觀察與想像，以及藝術家廣蒐博采的見聞及對自然界的博物史觀。

立委蔡適應也提到，今年初海科館辦鯨魚特展時有與故宮合作，過程中發現故宮有很多與海洋有關的素材，進而再促成此次展覽，是首度將古圖譜中的水族生物對照還原，展出4億年前的活化石鱟、古老的軟骨魟魚、各式海洋生物，以及保存完整難得一見的柏氏中喙鯨骨骼標本等，讓民眾一起探索水中生物世界的奧妙。

另外，展覽融合新媒體藝術，在沉浸式互動劇場可以躺臥觀展，彷彿置身大海裡，沉浸在浩瀚無際的水中世界。「海錯奇珍」特展即日起在海科館主題館3樓的深海影像廳展出到11月4日止。

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