進門如搭火箭降落 麻豆老屋改造2/3屋 變有趣了

2019-07-04 21:06

〔記者楊金城／台南報導〕有百年歷史的麻豆日式公有宿舍成了藝術創作主體，透過建築藝術方式，將老屋改造為藝術空間，即日起到9月1日首展《2/3屋－家屋計畫》，老屋說故書十分有趣，值得觀眾一探隱身在日式老建築裡的驚喜。

日式公有宿舍位在麻豆區戶政所對面的中華街34巷子內，南市文化局麻豆總爺藝文中心今年舉辦麻豆糖業大地藝術季時，就以老屋為實驗場域，由中原大學老師陳宣誠策劃，與台南藝術大學藝術家陳奕宏、楊閔棣、傅子峻合力以建築藝術方式，結合故事與觀看視角，重新構建老屋有趣的藝術空間。

楊閔棣說，《2/3屋－家屋計畫》展覽名稱的靈感即來自藝術家移除老屋毀壞的1/3部分、保留完整的2/3區域，將兩戶宿舍打造為一個完整的展覽場域。老屋使用鐵架、木構、鋁片、布幔、滑軌等材料重新藝術化打造後，屋外的旋轉門讓觀眾猶如搭乘著火箭降落於「2/3屋」，隨著庭院戶外樓梯走上二樓觀景平台，並能以不同的視角觀看麻豆地景。

屋內展示空間則可以由觀眾推動滑門變化，也有感應式機械構造，並展出藝術家張靖驩與王嘉笙的攝影作品《麻豆檔案風景》，呈現麻豆各式鴿舍、農舍、市場、傳統冰店等樣貌，讓觀眾思索哪些事物代表麻豆。

屋內另有藝術家王怡婷作品《過道》，在屋內種植物蔓生，與老屋連結，象徵生命也象徵時間的演變。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法