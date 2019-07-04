中區10所大學生跨校際組聯合服務隊 攜手前進偏鄉做公益

2019-07-04 19:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中區10所大學組成的跨校際的暑期夏艷聯合服務隊，40名學生攜手做公益，將前往和平區、東勢區等偏遠小學服務，今日大學生熱情誓師，盼利用各校特色，深入提供多元服務。

中區10校「10破天驚•你我同心」服務隊今天在東海大學由校長王茂駿代表授旗，王茂駿指出，中區聯合服務隊合作服務社會已進入第14年，他回想自己40幾年前就讀東海時也曾參與過服務工作營，到南投仁愛鄉服務，他相信10校同學的心意，會成為受服務學童的榜樣，未來更將愛心關懷傳承下去。

活動總召東海大學學生林揚傑指出，今年將前往和平區白冷國小、東勢區中科國小及和平區天輪里、東勢區中嵙里等社區活動中心，行前曾前往了解對方希望提供的服務，再配合參與10校的特色設計相關活動，包括台中教大學生設計英語教學、東海提供美術課程，中國醫大及中山醫大利用特色設計衛生教育等，透過活潑生動的課程設計，協助學童學習，也提供社區衛教服務。

此外，因當地學校也反映有英文兒童書需求，也歡迎民眾捐贈，服務隊會將民眾愛心帶進偏鄉，助學童有更豐富的圖書資源。

10所參與服務隊的學校包括東海大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、台中教育大學、逢甲大學靜宜大學及台中科大、弘光科大、朝陽科大、育達科大等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法