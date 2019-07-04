火車刺警案》鐵道殺警案引眾怒 NCC籲媒體畫面需特別處理

2019-07-04 18:38

〔記者劉力仁／台北報導〕李姓鐵路警員昨日為保護民眾安危，捨己救人而因公殉職，今天各家媒體大幅報導，部分媒體直接露出警員跟嫌犯打鬥、僵持的畫面，國家通訊傳播委員會（NCC）提醒媒體，畫面需特別處理，避免違反衛廣法相關規定。

NCC主秘蕭祈宏向家屬表達哀悼之意，但提醒廣電媒體恪守新聞專業倫理規範，包括避免誇張、煽情、刺激之方式製播新聞、新聞需符合普級要求，畫面宜特別處理、採訪及製播新聞勿影響當事人及家屬，以免造成二次傷害、秉持報導客觀性，莫污名化身心障礙者。

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