高市產訓班結訓 鼓勵跨域學習 為人生加分

2019-07-04 16:59

〔記者黃建華／高雄報導〕職場如戰場，你曾想過面對眾多競爭者，自己的獨特優勢何在？高市勞工局產訓班152位學員今天完成684小時的課程順利結訓，並在跨域結合的趨勢下，將職訓所學與過去自身技能做整合。

23歲的姿穎是「水電裝修實務班」的女性學員之一，此次該班1/4為女性，為歷年來最多，更為傳統上以男性為主的水電產業注入活水。過去學習水生生物科技的姿穎，畢業後進入養殖場工作，親身下現場操作的她發現台灣的養殖環境及設備並不完善，投餌及幼苗光照等仍以人力控制為主，耗費大量時間及人力，因此萌生學習水電技能改善養殖環境的想法。

進入水電班的學習過程中，不免碰到了女性力氣較小的問題，此時老師亦指導善用工具消除劣勢的重要性，只要姿勢正確，抓到施力點，不須靠蠻力也能與男性站上同一水平。練習之餘，姿穎亦幫忙輔導其他進度較慢的女同學，同性別的她們相當理解彼此的問題點，便能對症下藥，教學相長。越來越有心得的她，在考取了自來水配管、特定瓦斯及室內配線丙級三張證照後，對於結合自身養殖方面知識，加以應用於精進養殖場設備的未來更具信心。

另一美髮班的學員昱璟年僅19歲，過去就讀廣告設計，在與母親討論之後決定報名參訓，學習一技之長，又可與他的設計基礎及繪畫興趣做結合。靦腆的他除了在訓期中努力學習各種剪、燙、染技巧，也逐漸在與同學、顧客的互動中，了解如何建立關係，拉近與他人的距離。對於不同職能的整合更有自己的一套。「自己原先就有的設計基礎讓我在剪髮時更有新穎的想法，加上我很喜歡畫畫，構思人物圖像時也會一併去思考如何的髮型與服裝最搭配，很好玩！」他開心地說。

勞工局特邀他們2位，分享己身經歷，強調即使是轉職，也不須完全放棄過去所學，換個角度思考，職訓是加分題，跨域技能整合能更加提升附加價值，使自己在職場中更加獨特。

108年度第2梯次「產訓合作職前訓練班」，已開始受理報名，歡迎有志學習一技之長的民眾參訓，可洽：07-7835011*129，或至訓練就業中心所屬各就業服務站洽詢。

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