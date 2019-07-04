隨時會昏倒 15歲少年讓人看見知足常樂

2019-07-04 19:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年升高一的嚴加達從小命運乖舛，牙牙學語階段父母就離異，國二時相依為命的媽媽病逝，本身還患有先天性糖尿病，動輒暈倒，有時可能還有致命危險。但他卻樂觀接受命運前述超齡的考驗，勤學、奮發向上，即將踏入職校餐飲科，學著用自己的雙手創造讓人眼睛、味蕾都驚艷的美食，不問生命長短，只希望以此把握自己的未來，今年獲得縣府推薦，獲總統教育之奮發向上獎表揚。

嚴加達 獲總統教育獎

為什麼不會怨天尤人？嚴加達靦腆說，雖然有時也會羨慕別人有爸媽在身邊，但是沒有爸媽的愛，「我還有阿公、阿婆的愛啊！」他這樣理所當然的認為。

新竹縣石光國中輔導室主任張凱雯是他國二班導師，發現加達的健康狀況異於其他同學，還是某日上課不見他人影，尋訪才發現他竟然起床盥洗準備上學之際卻暈倒在浴室，家裡沒有其他人，還好有及早發現送醫。

「我還有阿公、阿婆的愛啊！」

她說，很多年輕孩子如果碰上跟加達一樣的人生，多半都是怨天尤人，很難不有偏差行為的，但是加達卻沒有。憑著過去跟加達母親、外婆互動的經驗，張凱雯發現她們都是個性溫和、認命的人，或許就是這樣的身教，使得他擁有樂天的個性，面對比同齡孩子要提早遭遇的人生困難，反而能用正面迎戰的態度去尋求解決。

張凱雯也說，嚴加達還很貼心，記得加達媽媽病重時某日見他上課無精打采，她隨口問了句「昨晚沒睡嗎？」沒想到加達的回答還真的是沒睡！原來他跟媽媽睡同一張床，媽媽因化療後的劇烈不適翻來覆去無法成眠，他擔心媽媽的身體，但也為了不讓媽媽擔心，竟然就那樣靜靜地一夜裝睡，伴著媽媽渡過漫漫長夜。

罹先天性糖尿病 樂觀向上

加達的貼心和勇敢，讓不太吃零食的張凱雯開始在辦公室抽屜為他準備糖果餅乾，以備加達血糖過低時幫上忙。由於加達的先天性糖尿病讓他每天都必須扎4針胰島素，再加上加達媽媽生前、在他只有國小四、五年級時就殷切叮嚀，必須好好控制血糖，否則他很可能在2、30歲的壯年就會因病提早結束人生。

對於媽媽的前述叮嚀，加達說他沒有恐慌，只有按步就班依照醫師的指示自我控制血糖。但張凱雯獲悉後，只要加達的神色有異，她就會立刻察覺、趨前關心給予協助，因此被加達視為另1個媽媽，畢業時特別寫卡片感恩，讓知道這段師生情者都很感動。

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