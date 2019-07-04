癌友攀高山趴在石頭上的攝影作品「感恩」 為生命留下紀錄

2019-07-04 15:40

〔記者方志賢／高雄報導〕60歲癌友鄭先生一度被醫師宣告生命只剩不到6個月，期間經歷腫瘤破裂出血、入院急救昏迷指數4，但他沒有放棄，仍勇敢嘗試登百岳、潛水，並以攀登雪山主峰後趴在石頭上的攝影作品「感恩」，獲得「捕捉希望」攝影展獎。

癌症希望基金會及羅氏大藥廠合辦的第7屆「捕捉希望」攝影展，今首站在高醫南杏藝廊揭開序幕。獲癌症病友組佳作的癌友鄭先生及醫療團隊組佳作的高醫護理師李如芳也現場分享得獎作品。

高醫院長侯明鋒表示，「捕捉希望」攝影比賽可激發病友及家屬的希望，而隨著醫藥進步，病人抗癌要成功，更不能缺少支持的力量。2013年起高醫與癌症希望基金會合作，透過抗癌同路人所記錄的生命影像，幫助病人建立情緒抒發管道，並鼓勵正向面對。

癌友鄭先生6年前一次大量吐血，而被診斷罹患胃腸道基質瘤，醫師告訴他生命只剩3到6個月，他立遺囑交代後事、入住安寧病房，更一度絕望喪志，直到老婆一句｢你不能比我早走｣讓他開始以｢珍惜當下、豐富人生｣為目標轉念。 鄭先生說，抗癌過程飽受病痛，仍堅持挑戰登百岳、潛水等過去從未想過的事，未來還想挑戰騎車環島、滑翔翼及開飛機。

鄭先生表示，攝影作品「感恩」拍他自己趴在石頭上，有種征服高山的勇氣，其實自己是一路掉著眼淚，爬到快要往生的感覺，但登頂後的起死回生愉悅，總讓他激動不已。

護理師李如芳16年前進高醫服務至今，曾在兒童癌症病房中看到許多小英雄與癌共舞的日子，讓她忍不住拿起相機留下紀錄，這次作品「擬視、勇氣、希望與愛」，記錄著病童與家屬的交流，心中有很深的感受，希望將護理大愛渲染給所有人，讓生命更強壯且富希望。

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