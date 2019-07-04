東部欠缺寵物公園 縣議員尋地促花縣府設立

2019-07-04 15:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕全台19縣市目前已設有35座寵物公園，但主要集中在西部，東部至今仍是零，花蓮縣議員張美慧接獲陳情，今與縣議員楊華美邀請縣府建設處會勘，縣府初步建議可設立在美崙溪上游左岸國福地區的河川高攤地。張美慧說，若有適當土地後，將會尋求相關單位跨局處合作，推動東部首座寵物公園設立。

張美慧說，有許多飼養汪星人的飼主向她反應，希望能有一處讓狗狗安全奔跑、遊玩的空間，因此服務處透過蒐集其他縣市關於寵物公園資料，了解寵物公園的狀況。目前全台19縣市合計有35座寵物公園，主要集中在新北市17座、台北市5座、桃園市5座，但東部宜蘭、花蓮、台東三縣至今都沒有寵物公園。

而依據台灣動物保護行政監督聯盟建議，寵物公園的基本設施要有大小型犬分區、雙層門防護措施、草皮、封閉式垃圾桶、寵物飲水設施、狗便袋、遮陽處、桌椅等；進階設施則像是夜間照明、廁所、洗手足台、寵物遊戲設施、地形高低變化等。張美慧說，依據調查，花蓮縣寵物犬約4萬隻，平均每4戶就有1戶飼養，寵物公園的需求是存在的。

由於市區內大型綠地空間難尋，張美慧今與縣議員楊華美服務處等人會同縣政府建設處，到美崙溪上游國福地區會勘。縣府建設處指出，目前縣府正在執行美崙溪水岸綠美化工程，獲前瞻計畫補助1.2億元，未來國福地區靠近石壁的河川高攤地，將能整理出平坦綠地約300坪，也將設有停車場、水源，建議可做寵物公園預定地。

張美慧說，建設處完成水岸公園前，她將與其他關心動物權益的議員們，協調農業處、環保局等單位爭取預算，跨局處來推動設立寵物公園，同時規劃地上設施，讓飼主們能及早擁有一個安全的寵物公園，也能讓花蓮成為一個友善動物的城市。

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