這位中研院年輕學者獎得主 點破發大財迷思

2019-07-04 15:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕「如何讓台灣民主不死？」秉持著這個研究初衷，37歲的成功大學政治系助理教授王奕婷成為今年中研院年輕學者研究著作獎中，最年輕的得主，她以侍從主義相關著作獲獎，討論政黨給予特定群體好處來爭取支持所產生的影響，她說，自由開放的研究環境不是理所當然，謝謝勇敢堅持使民主台灣成為可能的人們。

中研院今天舉行年輕學者研究著作獎頒獎典禮，王奕婷是今年最年輕的得主，從比較研究中來看台灣本土經驗，她發表得獎感言後，贏得台下熱烈掌聲。她表示，台灣這個自由開放的研究環境不是理所當然的，她的研究主題在自由民主的社會中才能被談論，在地經驗才能被珍惜，而不是作為哪個地方的邊陲或附屬，真實的政治學研究才能出現，感謝台灣民主推動者，作為政治學研究者在台灣實在過分幸運」。

王奕婷從2013年在美國杜克大學取得政治學博士學位，接著到瑞典哥德堡大學政治系擔任博士後研究員，2015年回到台灣到成功大學任教，中研院得獎簡評中指出，王奕婷在是從主義與政黨政治有突出研究表現，而且參與數個主要國際資料庫的建置和跨國計畫，獲得充分資源來展現研究成果。

王奕婷這次得獎的著作，主要探討侍從主義作為政黨選舉策略的原因和影響，以及侍從主義影響下，民眾對於民主的滿意程度，王奕婷表示，侍從主義是指政黨提供好處給特定一部分選民或小團體來獲得選民支持，例如買票行為，或是大公司的管制鬆綁等等好處。

王奕婷表示，她特別是從族群所得差距來探討侍從主義成因，族群所得差異越大，政黨越傾向依賴侍從主義，由於族群之間經濟條件平等十，容易產生我群和她群的區別，希望好處只針對我群，廣泛的公共認知就會比較不具吸引力。

王指出，侍從主義越普遍的國家，民眾對民主的滿意程度越低，因為侍從主義建立在資源不公平的基礎上，侍從主義更會對民主品質會產生負面影響，讓我們沒有公平的選舉。

王奕婷表示，如果選民不是基於政策討論來選擇，而是基於政黨選前撒的一點小恩小惠，民主選舉將難以建立良好的循環，政治人物也會越來越不以政策來爭取選票，這些對民主國家發展和政策立場建立都會有相當的危害。

至於目前台灣選舉最常出現的發大財論述，王奕婷對此表示，發大財論述跟侍從主義也是有關連的，談論發大財的同時如果沒有政策支撐，加上地方派系如果同時運作，就可能只是單純的侍從主義發揮作用，當你更深入談論如何發財，給資方好處又或是給勞方更好的條件，喊到這個程度才是有意義的政策討論。

對於境外勢力是否有利於侍從主義發展，王奕婷指出，境外勢力如果是資源提供者的角色，那再怎麼管制黨產也沒用，還是有其他資金來源，就會進而影響到我們的選舉。

作為政治學領域得獎者，王奕婷說，這個自由開放的研究環境不能視為理所當然，把台灣本身作為研究對象而不是誰的一部分，更不是理所當然，台灣在歷經歷經威權時代，民主化後才有針對台灣的本土政治研究，大家也才可以討論台灣政黨政治，這是沒有民主的時候沒辦法想像的，台灣本土政治學是好不容易才長出來，感謝前人努力，感謝許許多多爭取民主的前輩們。

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