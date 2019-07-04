竹市擴大長照專車服務 長輩看得到、用得到、更付得起！

2019-07-04 15:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長照專車擴大服務今天上路，除增加到5家合作車行，更提供31部車需求，長輩就醫、復建都更方便，同時也提供搭車服務券，低收入戶每月最高可享有8趟共1680十元的免費搭乘服務，要讓需要者看得到、找得到、用得到更付得起。

新竹市衛生局今天舉行「長照專車大車隊、就醫復健一路通」的宣導活動，副市長沈慧虹說，長照專車大車隊成軍，從原本2家合作單位、4部長照專車，擴大到5家合作單位、31台長照專車，除提供更方便的就醫復健及輪椅上下無障礙，家人陪伴也同享優惠，期許長照專車大車隊做市民的腳。

家有專車搭乘需求的彭小姐說，先生因車禍每週有兩天要回診復健，過去她要把先生從輪椅上抱到車子後座，又要把輪椅收好放在家，到復健中心後，路邊停車又不方便，還要借輪椅，「真的很煎熬」，如今一通電話長照專車就到家門口，車上備有升降梯，完全不需下輪椅就直接上車，還有專業安全帶，復健完就原車返回，實在是很貼心的服務。

沈慧虹說，許多行動不便的民眾外出就醫及復健，受限一般車輛上下車耗時又費力，不論照顧者或被照顧者都很辛苦，竹市長照專車從2017年開始的每年300多人，到今年5月已超過1130人，成長超過3倍，因此4部長照專車已供不應求，如今擴大新增合作車行，包括全豪、生通、仁捷、安行、長青福祉等車行也加入，且增加到31部車。

沈慧虹說，有復健需求者，只要符合中度失能以上的市民都可申請，包括承租合適輔具、居家用照顧床等；更設計「乘車券」給需要者，其中低收入戶每個月可享8趟10公里內共1680元的免費搭乘優惠，照顧陪伴者也免費搭乘，中低收及一般民眾也都有對折以上的優惠，可電洽：03-535-5283，或1966。

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