竹市擴大長照專車服務 長輩看得到、用得到、更付得起！

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長照專車擴大服務今天上路，除增加到5家合作車行，更提供31部車需求，長輩就醫、復建都更方便，同時也提供搭車服務券，低收入戶每月最高可享有8趟共1680十元的免費搭乘服務，要讓需要者看得到、找得到、用得到更付得起。
新竹市衛生局今天舉行「長照專車大車隊、就醫復健一路通」的宣導活動，副市長沈慧虹說，長照專車大車隊成軍，從原本2家合作單位、4部長照專車，擴大到5家合作單位、31台長照專車，除提供更方便的就醫復健及輪椅上下無障礙，家人陪伴也同享優惠，期許長照專車大車隊做市民的腳。
家有專車搭乘需求的彭小姐說，先生因車禍每週有兩天要回診復健，過去她要把先生從輪椅上抱到車子後座，又要把輪椅收好放在家，到復健中心後，路邊停車又不方便，還要借輪椅，「真的很煎熬」，如今一通電話長照專車就到家門口，車上備有升降梯，完全不需下輪椅就直接上車，還有專業安全帶，復健完就原車返回，實在是很貼心的服務。
沈慧虹說，許多行動不便的民眾外出就醫及復健，受限一般車輛上下車耗時又費力，不論照顧者或被照顧者都很辛苦，竹市長照專車從2017年開始的每年300多人，到今年5月已超過1130人，成長超過3倍，因此4部長照專車已供不應求，如今擴大新增合作車行，包括全豪、生通、仁捷、安行、長青福祉等車行也加入，且增加到31部車。
沈慧虹說，有復健需求者，只要符合中度失能以上的市民都可申請，包括承租合適輔具、居家用照顧床等；更設計「乘車券」給需要者，其中低收入戶每個月可享8趟10公里內共1680元的免費搭乘優惠，照顧陪伴者也免費搭乘，中低收及一般民眾也都有對折以上的優惠，可電洽：03-535-5283，或1966。
-
新竹市長照專車擴大服務今天上路，擴大為五家車行共卅一部車，將提供長輩及需要者看得到找得到及用得到和付得起的長照專車服務。〈記者洪美秀攝〉
-
新竹市長照專車擴大服務今天上路，擴大為五家車行共卅一部車，將提供長輩及需要者看得到找得到及用得到和付得起的長照專車服務。〈記者洪美秀攝〉
-
新竹市長照專車擴大服務今天上路，擴大為五家車行共卅一部車，將提供長輩及需要者看得到找得到及用得到和付得起的長照專車服務。〈記者洪美秀攝〉