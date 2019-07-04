醫病》肺結節不等於肺癌！ 醫師︰需綜合病史研判

2019-07-04 15:47

［記者洪美秀／新竹報導］台灣因霧霾及PM2.5等空污問題，導致罹患肺癌人數有增加趨勢，但檢查出肺部有肺結節就等於得肺癌？台大醫院新竹分院胸腔內科醫師于鎧綸說，肺結節的成因有很多，不一定就是肺癌，可就醫了解肺結節的大小及位置，不需太恐慌。

台大醫院新竹分院于鎧綸說，先前1名李先生在公司年度例行健康檢查項目時，自費加做低劑量電腦斷層檢查，檢查結果發現肺部有小結節，擔心這樣的肺結節是不是就是肺癌，讓李先生好幾天都睡不好，更擔憂小結節會不會變成肺癌？

于鎧綸說，以低劑量電腦斷層檢查出來的肺結節，若發現有小於3公分陰影可能是圓形或橢圓形，就會稱是肺結節，常見肺結節成因包括良性發炎性病灶、感染、發炎或感染後的纖維化結節和肺部腫瘤，而腫瘤又分為良性腫瘤如纖維瘤或惡性腫瘤如肺癌、淋巴癌等。肺癌只是肺結節成因之一，肺結節不等同於肺癌。

不過，如何分辨肺結節是否為肺癌，以及後續該如何處理，于鎧綸也說，一般胸腔科醫師會根據胸部電腦斷層上面肺結節影像的大小、形狀、影像特徵等，結合病患的病史，包含家族癌症病史、抽菸或二手菸、職業、肺部疾病病史等，來判斷肺部惡性腫瘤的可能性。

同時會依據上述檢驗與問診結果給予合適的處理方式，包括可再安排電腦斷層追蹤、其他影像檢查、氣管鏡檢查、切片、開刀等。如果是小於2公分的肺結節有9成的機會是良性結節，不要過度驚慌，但若有肺結節，就會定期回診檢查，並和醫師討論後續的處理方式。

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