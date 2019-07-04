澎湖再現水龍捲奇景 民眾在赤崁碼頭記錄一分鐘

2019-07-04 14:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖受木恩颱風外圍環流影響，氣候極度不穩定，今日在赤崁碼頭有民眾直擊水龍捲奇景，全程約1分鐘；澎湖氣象站表示，水龍捲比較少觀測到，但只要有西南氣流或春季颮線通過，在氣候狀況允許下，都有機會發生。

海之旅飆水快艇公司老闆莊佳瀛，今日上午8時12分許，在北海赤崁遊艇碼頭整理船隻，遠遠看見東海小白沙嶼有一個水龍捲形成，並朝著北北西方向移動，由於莊2年前在姑婆嶼也曾拍攝到水龍捲，因此立即啟動手機攝影模式，足足拍攝到1分鐘左右的水龍捲移動奇景。

澎湖氣象站表示，水龍捲形成條件，需要有西南氣流或春季颮線通過，對流胞前沿的下沖氣流平均風力6級以上、陣風8級以上才會形成；水龍捲是指由積雨雲底向下發展狀似漏斗的強烈旋轉氣柱，需要兩個以上強的對流胞及不穩定環境，下沖氣流形成水平風切等一定條件，今日的氣候狀態因木恩颱風外圍環流影響，孕育出水龍捲形成條件。

雖然水龍捲奇景罕見，也相當吸引人，但水龍捲就向陸地龍捲風一樣，常常伴隨超級強風，普通風速測量器遇到都會被摧毀，因此無法得知其風力強度，初估風力可能達到每秒100公尺左右，甚至到每秒200公尺，同時所到之處都可能造成船隻或人命財物的損失，因此海上遇到水龍捲應先避其鋒，不要好奇直接迎向水龍捲，才能確保安全。

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