免費按摩！ 屏科大首創校園進用視障按摩師幫師生舒壓

2019-07-04 14:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕明眼人合法投入按摩業後，對視障按摩業者造成衝擊，屏東科技大學為了提供身障者更多的就業機會，首創在校內進用視障按摩師，為教職員及體育校隊學生服務，兩個月來預約滿單，雙雙獲得校內師生與視障按摩師的好評。

屏東縣盲人按摩職業工會理事長徐榮義表示，2011年11月起明眼人加入按摩市場，壓縮視障按摩者的服務空間，視障按摩師沒辦法與坊間光鮮亮麗裝潢的按摩店比拼，只能靠著技術取勝，過去屏東的視障按摩師多在夜市服務，收入容易受天候影響，是視障按摩師遇到最大的困境。

徐榮義說，在勞動部及縣府勞工處協助下，屏東的視障按摩師們都需經過1年的訓練，並考取執照後才開始服務，屏科大是屏東縣境內首個長期進用視障按摩師的單位，他自己是屏科大的校友，特別感謝母校能夠拋磚引玉。

屏科大的身心紓壓中心，每週開放兩次，提供教職員及體育校隊學生免費預約，屏科大總務長張金龍說，屏科大依規定比例雇用身心障礙員工已足額，但為了實踐高教社會責任，特別進用視障按摩師進駐校園，一方面也讓員工能夠紓解壓力，近一步提高工作效率，創造雇主、視障朋友及員工三贏。

重度視障按摩師蘇文華，每次要花700元搭復康巴士到屏科大上班，但他特別珍惜這個機會，他表示，因為視神經萎縮退化，只能從鐵路局的工作中離職， 但覺得自己還年輕應該能夠自食其力，因此兩年前參加身障者職業訓練班，學習按摩技能並取得證照，開始在東港、潮州夜市從事按摩服務，很高興這次能獲得屏科大的聘用，讓收入更加穩定。

視障按摩師馮倩珍也表示，除了有穩定的工作，也希望藉由服務讓更多人感受視障按摩的品質，讓這份工作更具意義。

屏東縣政府勞工處指出，目前屏東縣約有90位視障按摩師、62家按摩工作室，這些按摩師都有丙級以上的證照，為了讓視障朋友有更穩定的工作環境，期待除了有更多企業進用，按摩師們也可以配合公司的家庭日、年節活動、員工回饋、年終尾牙等活動提供駐點服務。

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