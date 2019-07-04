腸病毒恐釀腦炎、心肌炎 醫師籲有症狀速就醫

2019-07-04 14:39

〔記者蔡思培／台北報導〕現在台灣已進入腸病毒好發季節，衛福部疾管署統計指出，上週腸病毒門急診就診共計1萬5803人次，其中北市健保腸病毒門診人次高達1026人。醫師指出，腸病毒的傳染力強，極少數個案會出現腦炎、心肌炎等嚴重併發症，若出現疑似症狀時最好盡速就醫。

北市聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科主任李秉翰表示，每年5到10月是腸病毒好發期，腸病毒是一群病毒的總稱，包括23型克沙奇A病毒、6型克沙奇B病毒、3型小兒麻痺病毒等80幾種病毒，常感染3歲以下的小朋友及少數免疫不佳的成人。腸病毒主要傳染途徑是糞口感染及接觸病人飛沫、口鼻分泌物等。腸病毒在發病前數天到發病後數週都有傳染力，若以口嘴接觸受汙染的玩具後就可能發病，因此學校及幼稚園是常見爆發流行的場所。

李秉翰說，感染腸病毒後會在手掌、腳掌、膝蓋等處出現許多紅疹及水泡，嘴巴內會出現疼痛性潰瘍，稱之「手足口病」；或有發燒、咽喉出現許多潰瘍狀況，稱之「泡疹性咽峽炎」。他也提醒，有少數病患會出現嚴重併發症或死亡。

多數腸病毒患者症狀輕微，在7到10天後就能自然痊癒，不過極少數個案會無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肢體麻痺等嚴重併發症。李秉翰建議，民眾若出現疑似腸病毒症狀，最好先至家醫科或小兒科就診，如果併發高燒、持續嘔吐，或有嗜睡、意識不清、呼吸困難、肌肉抽蓄等症狀，舊式併發症惡化前兆，要立即到急診就醫。

李秉翰指出，目前腸病毒在治療方面沒有特效藥，呼籲大家養成勤洗手、保持良好衛生習慣是減少被傳染的最好方法，若生病就應盡速就醫並在家休息。

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