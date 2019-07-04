獨立書店「或者」擴店 新竹知名髮廊變身工藝櫥窗

2019-07-04 14:40

［記者廖雪茹／新竹報導］曾被網友譽為竹北最美書店的「或者」書店，擴店進新竹舊城區！地點就選在中央路上4層樓、有著米色抿石子外牆的原金菊髮廊，「工藝櫥窗」7日開幕派對，將展出玻璃、陶瓷、金工、木與漆藝等，用新生活思維創作的工藝品，並設有工藝體驗食飲空間，希望讓大家發現工藝日用之美。

由鴻梅文創設立的或者書店，以複合式營運型態，進駐新竹縣竹北市新瓦屋；第二個據點「工藝櫥窗」，位在新竹市中央路與大同路口，重整磨石子地板和抿石子外牆，並採用台灣國產材福杉、柳杉及檜木，甚至保留老屋中的壁癌轉化成生活美感，期盼為這棟充滿時代淑女名媛「頭上美麗回憶」的金菊髮廊，重新發出歲月的迷人光澤。

鴻梅文創董事長陳添順表示，或者工藝櫥窗以「手日」為開幕主題，來傳達工藝日日累積的感動與精神，尤其是符合現代生活「正在被創造中的工藝」，因為透過推薦符合現代生活思維所創作的工藝品，才能真正讓工藝走入生活，也建立支持工藝家等文化生產者能持續創作的價值系統，這是鴻梅經營「或者」品牌的初心。

「工藝櫥窗」營運包含工藝選品、展覽與食飲體驗，聚集近30個國內外青年工藝家和品牌展出，從一樓歇心、二樓賞玩、三樓品茗到四樓體驗食飲場域，包含玻璃、陶瓷、金工、木與漆藝等連接生活的工藝品上百件，加上隨處可拾書閱讀的各個角落，期待每個人感受生活本身最純粹的美。

7日下午2點30分的開幕茶會，將以北埔陶工藝家佐京所帶領的客家八音團開場，並邀請在地暗香糕餅舖、晨良甜點以「玻璃、陶、金工、木作」材質靈感所設計「工藝點心」，創造美味吸睛話題。

開幕同步策劃「大地色票計畫特展」，採集新竹的土，手捏後燒製成陶片創作計畫。另13日起到8月4日週末，則推出「手日．遇見工藝家午茶」系列活動。

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