醫病》五十肩讓人困擾 靠這招擺脫「痛痛人」

2019-07-04 13:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名45歲陳姓婦人，今年初右肩開始感到疼痛，沒想到過年前大掃除後症狀加劇，不但手臂無法上舉，穿脫衣服都痛到流眼淚，就連睡覺也常痛醒坐到天亮，前往醫院檢查才確診是「五十肩」，經中醫針灸，配合西醫以增生療法注射，「中西醫合療」兩個月後，終於讓她擺脫「痛痛人」，重展歡顏。

亞大醫院中醫科醫師吳俊昌今天表示，「沾黏性肩關節炎」（俗稱五十肩、冰凍肩），臨床上是40歲以上、糖尿病族群和女性族群常見的疾病，致病因素有原因不明的原發性，以及因肩部骨折，或肩部內肌鍵損傷產生的後遺症。

吳俊昌表示，五十肩的自然病程會歷經疼痛期、冰凍期和解凍期，平均時間長達3年，患者會出現肩部多角度受限，並伴隨疼痛，甚至夜間容易痛醒，一旦到了解凍期，患者疼痛和關節受限的狀況就會逐漸改善，但因大部分民眾無法忍受前兩個時期的疼痛，因此會就醫尋求協助。

吳俊昌指出，針對五十肩，中醫針傷科會以傷科手法拉開沾黏的關節囊，再由西醫以增生療法修復受傷的關節囊，最後搭配針灸治療，採「解剖層次針法」將針刺至關節囊及旋轉肌袖止點處，幫助患部修復。

亞大醫院復健部醫師吳書毅則表示，此類患者西醫會以「復健及運動治療」搭配「增生療法注射」為主，增生療法是在超音波導引下將低濃度葡萄糖水注射至沾黏處，鬆解沾黏的五十肩，平均每2至4週注射一次，一般成人約需注射3次，並搭配關節復健運動，若患者關節出現急性發炎，需要時會配合1到2次類固醇注射控制發炎。

這名患者在「中西醫合療」下，接受增生療法1次，中醫針傷治療12次，前後治療2個月，右肩角度原本僅能上舉與肩同高，進步到可觸及耳朵，且治療第2週起，疼痛指數就從6分降至3分，晚上睡覺也不再疼痛，生活品質大幅提升。

吳俊昌也提醒，罹患五十肩的民眾除接受治療，平時也可透過拉伸復健，如手指爬牆運動，增進上舉的角度，或以毛巾操增進內旋的角度，都可幫助減輕疼痛，提升關節的活動度。

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